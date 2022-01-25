İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...

Camdaki Kız Selen kimdir? Selma Ergeç kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları, Camdaki Kız Selen kimdir? Selma Ergeç kimdir? sorularını araştırmaya devam ediyor.

25 Ocak 2022 Salı 00:12
Camdaki Kız Selen kimdir? Selma Ergeç kimdir?
Takip Et:

Ekranların sevilen yeni sezon dizilerinden birisi haline gelen Camdaki Kız’da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç merak edilmeye başlandı. Dizinin önemli oyuncularından birisi olan Ergeç hayatı ile merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlarla da araştırılıyor.

Camdaki Kız Selen kimdir?

Koroğlu ailesinin tek kızı olan Selen evde babasını sakinleştirebilen tek kişidir. Zafer ile evliliği olan Selen, Zafer’in aile içerisinde söz hakkı bulabilmesi için mücadele etmektedir. Sedat’ın Nalan gibi saf ve temiz bir kızla evlenmesi konusunda telkinde bulunan Selen bu evliliğe vesile olan kişidir.

Selam Ergeç kimdir?

1 Kasım 1978 tarihinde Almanya Hamm’da dünyaya gelen Selma Ergeç hem Türk hem de Alman vatandaşıdır. Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç’in Yasmin adında bir kızı vardır. Geçmiş yıllarda mankenlik yapan Ergeç’in Best Model of Turkey yarışmasında derecesi bulunmaktadır. Modellik sonrasında oyunculuğa başlayan Selma Ergeç ilk defa Böyle Mi Olacaktı dizisinde görev almıştır.

Selma Ergeç görev aldığı yapımlar

  • Böyle Mi Olacaktı (Merve) – 1997
  • Yarım Elma (Ayça) – 2001 / 2004
  • Şöhret (Natalie) – 2005
  • Körfez Ateşi (Pınar) – 2005
  • Beş Vakit (Öğretmen) – 2006
  • The Net 2.0 (resepsiyonist) – 2006
  • Sis ve Gece (Mine) – 2007
  • Hırçın Kız (Gül) – 2007
  • Asi (Defne) – 2007 / 2009
  • Ses (Derya) – 2010
  • Kalp Ağrısı (Azize) – 2010
  • Muhteşem Yüzyıl (Hatice Sultan) – 2011 / 2013
  • Senin Hikayen (Esra) – 2013
  • Kırımlı (Maria) – 2014
  • Gönül İşleri (Saadet) – 2014 / 2015
  • Vatanım Sensin (Halide Edip Adıvar) – 2017
  • Yaşayamayanlar (Karmen) – 2018
  • Mesti Aşk – 2021
  • Atiye (Umut) – 2021
  • Camdaki Kız (Selen) – 2021

 


Son Güncelleme: 25.01.2022 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızSelenKimdirSelma Ergeç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lara Dilan Çalışkan kimdir? Küçük oyuncunun biyografisi
Lara Dilan Çalışkan kimdir? Küçük oyuncunun biyografisi
Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?
Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Masumlar Apartmanı Okşan Kimdir? İpek Ayaz Kortunç kimdir ?
Masumlar Apartmanı Okşan Kimdir? İpek Ayaz Kortunç kimdir ?
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Evlilik Sözleşmesi
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Evlilik Sözleşmesi
Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kim? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın dizileri
Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kim? Tayanç Ayaydın kim, kaç yaşında? Tayanç Ayaydın dizileri

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Camdaki Kız Selen kimdir? Selma Ergeç kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 25 Ocak 2022 Salı Instagram giriş sorunu
25 Ocak 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 25 Ocak 2022 Salı
SGK danışma hattının hizmetleri nelerdir?
Lara Dilan Çalışkan kimdir? Küçük oyuncunun biyografisi
Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
TRT1 Gönül Dağı dizisi merak edilen oyuncuları ve karakterleri
Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı,çalışıyor mu?
Apartmanda gürültü cezası ne kadar? Apartmanda gürültü saatleri kaç?
Akbank 20.000 TL’ye kadar olan kredi borçlarınızı tek seferde ödeme imkânı sağlıyor
Evde bakım parası almak için gereken şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?
Trendyol'daki motorlu kuryelerin saatlik ücreti ne kadar?
Emekli vatandaşlarımıza 414 TL ek ödeme yapılacak
Navillera dizi konusu nedir? Navillera dizi incelemesi
Kadınlarda emeklilik prim günü nasıl hesaplanır? Emeklilik prim günü hesaplama
Ziraat Bankası'ndan Sevindirici Haber Faizsiz Kredi İmkanı
Instagram dil değiştirme nasıl yapılmaktadır?
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.