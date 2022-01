Camdaki Kız Selen kimdir? Selma Ergeç kimdir?

Ekranların sevilen yeni sezon dizilerinden birisi haline gelen Camdaki Kız’da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç merak edilmeye başlandı. Dizinin önemli oyuncularından birisi olan Ergeç hayatı ile merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlarla da araştırılıyor.

Camdaki Kız Selen kimdir?

Koroğlu ailesinin tek kızı olan Selen evde babasını sakinleştirebilen tek kişidir. Zafer ile evliliği olan Selen, Zafer’in aile içerisinde söz hakkı bulabilmesi için mücadele etmektedir. Sedat’ın Nalan gibi saf ve temiz bir kızla evlenmesi konusunda telkinde bulunan Selen bu evliliğe vesile olan kişidir.

Selam Ergeç kimdir?

1 Kasım 1978 tarihinde Almanya Hamm’da dünyaya gelen Selma Ergeç hem Türk hem de Alman vatandaşıdır. Can Öz ile mutlu bir evliliği olan Ergeç’in Yasmin adında bir kızı vardır. Geçmiş yıllarda mankenlik yapan Ergeç’in Best Model of Turkey yarışmasında derecesi bulunmaktadır. Modellik sonrasında oyunculuğa başlayan Selma Ergeç ilk defa Böyle Mi Olacaktı dizisinde görev almıştır.

Selma Ergeç görev aldığı yapımlar