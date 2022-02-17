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Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Sedat'ın annesi Gülcihan karakterine Devrim Yakut hayat vermektedir. Uzun yıllardır bu sektörde olan Devrim Yakut pek çok yapımda yer almıştır.

17 Şubat 2022 Perşembe 19:15
Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın annesi Gülcihan karakteri merak edilmektedir. Gülcihan karakterine gerçek hayatta Devrim Yakut hayat vermektedir.

Camdaki Kız Gülcihan kimdir?

Dizide Rafet Koroğlu’nun eşi ve Sedat’ın annesi olan Gülcihan, eşinin baskın karakteri altında ezilmektedir. Oğluna çok düşkün olan Gülcihan’ın en büyük isteği oğlunun mutluluğudur.

Devrim Yakut kimdir?

27 Mayıs 1968 yılında dünyaya gelen Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi’de Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan Yakut, ilk olarak 2011’de Lüks Otel isimli yapımda rol almıştır.

Devrim Yakut rol aldığı yapımlar

Lüks Otel

Keşanlı Ali Destanı

Annem Uyurken

Kelebeğin Rüyası

Düğün Denek

Vicdan

Sadece Sen

Analı Oğullu

Yağmur

Bana Masal Anlatma

Çalsın Sazlar

Düğün Denek 2

Ekşi Elmalar

Dar Elbise

Dede Korkut

Cesur ve Güzel

Aile Arasında

Hayat Sırları

Darısı Başımıza

Hareket Sekiz

Baba Parası

Mendilim Kekik Kokuyor

Payitaht Abdülhamid

Şeref Bey

Camdaki Kız



Son Güncelleme: 17.02.2022 19:15
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DevrimYakut
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