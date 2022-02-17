Camdaki Kız Sedat'ın annesi Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Sedat’ın annesi Gülcihan karakteri merak edilmektedir. Gülcihan karakterine gerçek hayatta Devrim Yakut hayat vermektedir.
Camdaki Kız Gülcihan kimdir?
Dizide Rafet Koroğlu’nun eşi ve Sedat’ın annesi olan Gülcihan, eşinin baskın karakteri altında ezilmektedir. Oğluna çok düşkün olan Gülcihan’ın en büyük isteği oğlunun mutluluğudur.
Devrim Yakut kimdir?
27 Mayıs 1968 yılında dünyaya gelen Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi’de Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ardından Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan Yakut, ilk olarak 2011’de Lüks Otel isimli yapımda rol almıştır.
Devrim Yakut rol aldığı yapımlar
Lüks Otel
Keşanlı Ali Destanı
Annem Uyurken
Kelebeğin Rüyası
Düğün Denek
Vicdan
Sadece Sen
Analı Oğullu
Yağmur
Bana Masal Anlatma
Düğün Denek 2
Ekşi Elmalar
Dar Elbise
Dede Korkut
Cesur ve Güzel
Aile Arasında
Hayat Sırları
Darısı Başımıza
Hareket Sekiz
Baba Parası
Mendilim Kekik Kokuyor
Payitaht Abdülhamid
Şeref Bey
Camdaki Kız