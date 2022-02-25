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Camdaki Kız Sedat kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan ve fragmanları yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakteri merak ediliyor. Dizi severler, Camdaki Kız Sedat kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir? sorularını araştırıyor.

25 Şubat 2022 Cuma 05:29
Camdaki Kız Sedat kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?
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Son olarak Kırmızı Oda dizisi oyuncuları arasında yer alan ve performansı ile göz dolduran Feyyaz Şerifoğlu Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız’da Sedat karakterine hayat verecek. Açıklamalar sonrasında dizi severler Feyyaz Şerifoğlu ve canlandıracağı Sedat’ı araştırmaya başladı.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

1991 yılında Rize’de dünyaya gelen Şerifoğlu Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmaktadır. O Ses Türkiye yarışması ile adından söz ettirmeye başlayan Feyyaz Şerifoğlu daha sonrasında oyunculuk eğitimleri alarak Kırmızı Oda dizisinde rol aldı.

1,75 boyunda ki Feyyaz Şerifoğlu 73 kilodur.

Camdaki Kız Sedat kimdir?

Drama dizisi olan Camdaki Kız dizisi tanıtımları yapılmaya devam ederken Sedat karakteri Nalan’ın şoförüdür. İlerleyen bölümlerde evlenecek olan ikili ile aynı zamanda Nalan’ın ikinci eşidir.

Feyyaz Şerifoğlu eğitim hayatı

Eğitim için Rize’den Tekirdağ’a gelen Şerifoğlu Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. Mühendislik yapmak istemeyen Şerifoğlu vokalistlik yapmaktadır. O Ses Türkiye’ye katıldıktan sonra single şarkısını çıkaran Feyyaz Şerifoğlu büyük dikkat çekmiştir.



Son Güncelleme: 25.02.2022 05:29
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Kanal DCamdaki KızYeni DiziSedatKimdirFeyyaz Şerifoğlu
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