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Camdaki Kız Sedat ( Feyyaz Şerifoğlu ) kimdir?

Camdaki Kız dizisi büyük bir merakla beklenmektedir. Dizinin tanıtımları ve fragmanları büyük ilgi odağı oldu. Dizinin ilk bölümü 8 Nisan Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrolünde yer alan Feyyaz Şerioğlu dikkatleri çekti. Feyyaz Şerioğlu kimdir? İşte yakışıklı oyuncu ile ilgili merak edilenler...

27 Şubat 2022 Pazar 19:06
Camdaki Kız Sedat ( Feyyaz Şerifoğlu ) kimdir?
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OGM Pictures tarafından yapılan Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide Sedat Koroğlu karakteri Koroğlu ailesinin çalışkan oğlu olarak geçmektedir. Sedat’ın ailesi ,Sedat’ı evlendirmek ister. Şirketlerinde çalışan iç mimar olan Nalan ile zorla tanışmak zorunda kalır. Bu çift daha sonra evlenir. Evlilik iyi bir şekilde ilerlemez. Sedat eşine ilgi göstermez ve Nalan’ın çabaları boşa gider.

Dizideki Sedat karakterini Feyyaz Şerifoğlu canlandırmaktadır. Burcu Biricik ile son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almışlardı.

Feyyaz Şerifoğlu

Feyyaz Şerifoğlu 1991 senesinde Rize’de doğmuştur. Bir ara Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmıştır. O Ses Türkiye Programı’na da katılmıştır. Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. Kırmızı Oda ilk dizi oyunculuğu deneyimidir .



Son Güncelleme: 27.02.2022 19:06
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