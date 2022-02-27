Camdaki Kız Sedat ( Feyyaz Şerifoğlu ) kimdir?

OGM Pictures tarafından yapılan Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide Sedat Koroğlu karakteri Koroğlu ailesinin çalışkan oğlu olarak geçmektedir. Sedat’ın ailesi ,Sedat’ı evlendirmek ister. Şirketlerinde çalışan iç mimar olan Nalan ile zorla tanışmak zorunda kalır. Bu çift daha sonra evlenir. Evlilik iyi bir şekilde ilerlemez. Sedat eşine ilgi göstermez ve Nalan’ın çabaları boşa gider.

Feyyaz Şerifoğlu

Dizideki Sedat karakterinicanlandırmaktadır. Burcu Biricik ile son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almışlardı.

Feyyaz Şerifoğlu 1991 senesinde Rize’de doğmuştur. Bir ara Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmıştır. O Ses Türkiye Programı’na da katılmıştır. Tekstil Mühendisliği bölümü mezunudur. Kırmızı Oda ilk dizi oyunculuğu deneyimidir .