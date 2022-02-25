Camdaki Kız Nalan’ın çocukluğuna kim hayat veriyor? Işıltı Su Alyanak kimdir?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi oldukça ilgi gördü. Dizide başrol karakterlerinden biri olan Nalan’ın çocukluk anılarına yer verilmiştir. Nalan’ın çocukluğunu canlandıran oyuncu merak edilmiştir.
Nalan’ın çocukluğu
Dizide güzelliğiyle ön plana çıkan Nalan’ın küçüklük hali de tatlı ve sevecendir. Derslerinde oldukça başarılı olan Nalan’ı, annesi yönetmektedir.
Nalan’ı canlandıran oyuncu
Işıltı Su Alyanak
Güzel oyuncu 14 yaşındadır. İzmir’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini sürdürmektedir.
Rol aldığı diziler
Küçük oyuncu, Leyla Şirin menajerlik ile çalışmaktadır. Camdaki Kız ilk oyunculuk deneyimidir.
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Son Güncelleme: 25.02.2022 11:08