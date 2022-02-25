Camdaki Kız Nalan’ın çocukluğuna kim hayat veriyor? Işıltı Su Alyanak kimdir?

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi oldukça ilgi gördü. Dizide başrol karakterlerinden biri olan Nalan’ın çocukluk anılarına yer verilmiştir. Nalan’ın çocukluğunu canlandıran oyuncu merak edilmiştir.

Nalan’ın çocukluğu

Dizide güzelliğiyle ön plana çıkan Nalan’ın küçüklük hali de tatlı ve sevecendir. Derslerinde oldukça başarılı olan Nalan’ı, annesi yönetmektedir.

Nalan’ı canlandıran oyuncu

Işıltı Su Alyanak

Nalan karakterinin çocukluğuna Işıltı Su Alyanak hayat veriyor.

Güzel oyuncu 14 yaşındadır. İzmir’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini sürdürmektedir.

Rol aldığı diziler

Küçük oyuncu, Leyla Şirin menajerlik ile çalışmaktadır. Camdaki Kız ilk oyunculuk deneyimidir.

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