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Camdaki Kız Nalan’ın çocukluğuna kim hayat veriyor? Işıltı Su Alyanak kimdir?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle beğenileri topladı. Dizinin sevilen karakteri Nalan, çocukluğuyla ilgi çekti. Nalan'ın çocukluğunu kim canlandırıyor? Haberimizde Işıltı Su Alyanak ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

25 Şubat 2022 Cuma 11:08
Camdaki Kız Nalan’ın çocukluğuna kim hayat veriyor? Işıltı Su Alyanak kimdir?
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Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Camdaki Kız dizisi oldukça ilgi gördü. Dizide başrol karakterlerinden biri olan Nalan’ın çocukluk anılarına yer verilmiştir. Nalan’ın çocukluğunu canlandıran oyuncu merak edilmiştir.

Nalan’ın çocukluğu

Dizide güzelliğiyle ön plana çıkan Nalan’ın küçüklük hali de tatlı ve sevecendir. Derslerinde oldukça başarılı olan Nalan’ı, annesi yönetmektedir.

Nalan’ı canlandıran oyuncu

Nalan karakterinin çocukluğuna Işıltı Su Alyanak hayat veriyor.

Işıltı Su Alyanak

Güzel oyuncu 14 yaşındadır. İzmir’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini sürdürmektedir.

Rol aldığı diziler

Küçük oyuncu, Leyla Şirin menajerlik ile çalışmaktadır. Camdaki Kız ilk oyunculuk deneyimidir.

Instagram hesabı

Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. Hesabında 13 gönderisi 615 takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı: @isiltisualyanak



Son Güncelleme: 25.02.2022 11:08
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kızışıltı SuNalan
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