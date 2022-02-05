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Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik kimdir?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Camdaki Kız dizisini seyirciler heyecanla bekliyor. Dizide Nalan karakterini güzel oyuncu Burcu Biricik canlandıracak. Burcu Biricik hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:29
Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik kimdir?
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Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisini birçok izleyici heyecanla bekliyor. Dizide ana karakter olan Nalan’ı sevilen oyuncu Burcu Biricik canlandıracak.

Camdaki Kız Nalan kimdir?

Anneannesinin ve dedesinin yanında aşırı disiplin içinde büyüyen Nalan, annesi doğum sırasında ölmüş ve senelerce anneannesine ile dedesine anne-baba bilmiştir. Dış dünyadan uzak bir şekilde büyütülen Nalan, annesinin başına gelenler gelmesin diye sosyal hayattan izole edilmiştir.

Mimar olan Nalan, çalıştığı şirkettin sahibinin oğlu Sedat ile evlenir ancak bu evlilikten istediği mutluluğu bir türlü bulamaz.

Burcu Biricik kimdir?

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğan Burcu Biricik, üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun olmuştur. 2006 senesinde Antalya’da yapılan güzellik yarışmasında birinci olan Biricik, pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Burcu Biricik, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Kuzgun, Beni Böyle Sev gibi başarılı yapımlarda yer almıştır. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle büyük beğeni toplayan Biricik, yeni yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde rol alacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:29
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Camdaki KızNalanBurcu BiricikKanal D
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