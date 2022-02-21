Camdaki Kız Nalan kimdir? Burcu Biricik hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan ve Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir.

Camdaki Kız Nalan kimdir?

Koroğlu şirketinde mimar olan Nalan dizide oldukça iyi kalpli sıcak kanlı bir karakterdir. Nalan’ın hayatında annesinin baskısı bulunmaktadır. Nalan karakterine Burcu Biricik hayat vermektedir.

Burcu Biricik kimdir?

1989 yılında Antalya’da dünyaya gelen Burcu Biricik, üniversiteyi Ege Üniversitesi’nde okumuştur. Arkeoloji bölümünü bitiren Burcu Biricik, ayrıca Bonova Belediyesi’nde tiyatro eğitimi almış ve burada sahne almıştır. 170 cm boya ve 53 kilo olan Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenmiştir.

Birçok ödülün sahibi olan Burcu Biricik, en iyi drama, en iyi kadın oyuncu dallarında ödüllerin sahibi olmuştur. Güzel oyuncu ilk olarak 2013 yılında Kedi Özledi isimli yapımda Lale karakterine hayat vermiştir.

Burcu Biricik rol aldığı yapımlar

Camdaki Kız

Kırmızı Oda

Şeref Meselesi

İnanç Odası

Beni Böyle Sev

Bana Masal Anlatma

Kuzgun

Çok Uzak Fazla Yakın

Kedi Özledi

Düşman Kardeşler

Hayat Şarkısı

8. Gün

Fatma