Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler

OGM Pictures'in yapımcılığını yaptığı Camdaki Kız ilk bölümü ile beklenilen ilgiyi gördü. Perşembe günü reytinlerinde en fazla izlenen yapım oldu. Burcu Bricik'in başrolünde olduğu dizide bir çok ünlü isim de kadroda yer aldı. Özellikle dizide Muzo karakteri ile dikkatleri çeken ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan'ın kim olduğu merak edildi.

Nedim Güçlü'nün yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosu Seda Altaylı Turgutlu'ya ait. Kanal D erkanlarında Perşembe akşamları yayınlanan dizi Camdaki Kız'ın Muza karakteri oldukça merak edildi. İşte Enis Arıkan ve bilinmeyenleri...

Camdaki Kız Muzo kimdir?

Enis Arıkan kimdir?

Ünlü sunucu ve oyuncu Enis arakanın canlandırdğı Muzo karakteri içine kapanık ve odasından çıkmayan birisidir. Muzo şirketin mali tablolarını ve ailenin harcamalarını kontrol eder. Rafet şirkette en çok Muzo'ya güvenir. Çizim kabiliyeti deolan Muzo şirketin çizimlerini yapar.

En son Benimle Söyle adlı ses yarışmasında sunucu olan Enis Arıkan 3 Ocak 1983'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünü okudu. Pek çok reklam filminde rol alan oyuncu aynı zamanda Şebnem Bozuklu ve Ezgi Mola ile sınıf arkadaşıdır. 1998'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisiyle kariyerine başlayan oyucnu Jet Sosyete dizisi ile tanınımıştır. Ünlü oyuncu Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı, Benimle Söyle gibi pek çok yapımlarda yer aldı.

Enis Arıkan sevgilisi

Ezgi Mola ile yakın arkadaş olan Enis Arıkan özel yaşamını gözlerden uzak yaşadığı için sevgili hakkında net bir bilgi yoktur.