Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden olan Gülcihan’ı ünlü oyuncu Devrim Yakut canlandırıyor.
Camdaki Kız Gülcihan kimdir?
Gülcihan karakteri, Rafet Koroğlu’nun 60 yaşlarındaki eşidir. Gülcihan, doğulu bir aşiret ailesinin kızıdır ve iki çocuğu vardır. Rafet ile evlenmeden önce kendi kardeşleriyle aralarında bir olay geçmiştir. İyi bir kadın olan Gülcihan, alışveriş bağımlısıdır.
Devrim Yakut kimdir?
Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezunu oyuncu, üniversiteden önce birçok yerde oyunculuk eğitimi almıştır. 9 yıl Adana Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atanmıştır.
Adana Tiyatro Atölyesinin kurucusu olan Yakut, burada eğitmen ve yapımcı olarak da görev yapmıştır. 2005 yılında Ankara Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri vermiş, 2008 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapmıştır.
Devrim Yakut’un rol aldığı yapımlar
Annem Uyurken
Unutma Beni
Hisar Buselik
Yeniden Başla
Keşanlı Ali Destanı
Kelebeğin Rüyası
Ben Onu Çok Sevdim
Düğün Denek
Analı Oğullu
Anasının Oğlu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Vicdan
8 Saniye
Bana Masal Anlatma
Çalsın Sazlar
Düğün Denek 2: Sünnet
Thigt Dress
Ekşi Elmalar
Cesur ve Güzel
Aile Arasında
Salur Kazan: Zoraki Kahraman
Hayat Sırları
Darısı Başımıza
Hareket Sekiz
Baba Parası
Şeref Bey
Camdaki Kız
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?