Camdaki Kız Gülcihan kimdir? Devrim Yakut hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden olan Gülcihan’ı ünlü oyuncu Devrim Yakut canlandırıyor.

Camdaki Kız Gülcihan kimdir?

Gülcihan karakteri, Rafet Koroğlu’nun 60 yaşlarındaki eşidir. Gülcihan, doğulu bir aşiret ailesinin kızıdır ve iki çocuğu vardır. Rafet ile evlenmeden önce kendi kardeşleriyle aralarında bir olay geçmiştir. İyi bir kadın olan Gülcihan, alışveriş bağımlısıdır.

Devrim Yakut kimdir?

Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezunu oyuncu, üniversiteden önce birçok yerde oyunculuk eğitimi almıştır. 9 yıl Adana Devlet Tiyatrosunda görev yaptıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atanmıştır.

Adana Tiyatro Atölyesinin kurucusu olan Yakut, burada eğitmen ve yapımcı olarak da görev yapmıştır. 2005 yılında Ankara Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri vermiş, 2008 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapmıştır.

Devrim Yakut’un rol aldığı yapımlar

Annem Uyurken

Unutma Beni

Hisar Buselik

Yeniden Başla

Keşanlı Ali Destanı

Kelebeğin Rüyası

Ben Onu Çok Sevdim

Düğün Denek

Analı Oğullu

Anasının Oğlu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Vicdan

Hom Ofis

8 Saniye

Bana Masal Anlatma

Çalsın Sazlar

Düğün Denek 2: Sünnet

Thigt Dress

Ekşi Elmalar

Cesur ve Güzel

Aile Arasında

Salur Kazan: Zoraki Kahraman

Hayat Sırları

Darısı Başımıza

Hareket Sekiz

Baba Parası

Şeref Bey

Camdaki Kız

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?