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Camdaki Kız Feride kimdir? Nur Sürer kimdir?

Ekranların yeni dizisi Camdaki Kız'da Feride karakterine hayat veren usta oyuncu merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Camdaki Kız Feride kimdir? Nur Sürer kimdir? sorularını araştırmaya başladı.

01 Şubat 2022 Salı 20:18
Camdaki Kız Feride kimdir? Nur Sürer kimdir?
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Kanal D ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Nur Sürer merak edilmeye başlandı. Dizi severler Nur Sürer’in kim olduğunu araştırıyor.

Camdaki Kız Nalan kimdir?

Lüks bir yaşam süren Nalan çocukluğunda ailesi ve çevresi tarafından hor görülmüş birisidir. Nur Sürer’in Feride karakterine hayat verdiği dizide baskıcı anne rolünü üstleniyor.

Nur Sürer kimdir?

1954 yılında Bursa’da dünyaya gelen Nur Sürer ilk defa Erden Kral tarafından yönetilen Bereketli Topraklar filmi ile sektöre giriş yaptı. Üst üste 2 kez en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nur Sürer ekranların sevilen isimlerinden birisi haline geldi.

2007 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Asi dizisinde ki rolü ile büyük beğeni toplayan Sürer son olarak Camdaki Kız dizisinde görev almaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 20:18
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