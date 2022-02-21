Camdaki Kız Döndü kimdir? Feri Baycu Güler hakkında bilgiler

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Döndü karakterini başarılı oyuncu Feri Baycu Güler canlandırıyor.

Camdaki Kız Döndü kimdir?

Feri Baycu Güler kimdir?

Dizide yer alan Döndü karakteri, Koroğlu köşkünün hizmetçisidir. Aynı zamanda evin hanımı Gülcihan’ın hemşerisi olan Döndü, Gülcihan ile genç kızlık döneminden beri arkadaştır. Neşeli ve komik bir kadın olan Döndü, oldukça konuşkandır.

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, ilk ekran deneyimini 2012 yılında Aşkın Halleri dizisiyle yaşamıştır. Daha sonra Altınsoylari Çifte Saadet, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizilerinde rol alan Güler, aynı zamanda tiyatro hayatını da sürdürmüştür. Kayhan Güler ile evliliğinden bir kızı olan oyuncu 68 kilo ağırlığında ve Yengeç burcudur.