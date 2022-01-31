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Camdaki Kız dizisinin Sema'sı Kimdir? Sema, Nalan’ın gerçek annesi mi?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’da Sema karakteri merak edildi. Hayali bir karakter olarak görünen Sema, Nalan’ın gerçek annesi olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Camdaki Kız dizisinin Sema'sı Kimdir? Sema, Nalan’ın gerçek annesi mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

31 Ocak 2022 Pazartesi 23:27
Camdaki Kız dizisinin Sema'sı Kimdir? Sema, Nalan’ın gerçek annesi mi?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız’da Sema karakteri merak edildi. Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisi gerçek yaşanmış bir hikâyeden uyarlanmıştır. OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği Camdaki Kız dizisi konusu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizide Nalan’ın annesi olan Feride’nin ara sıra hayali olarak gördüğü kızı Sema’nın kim olduğu merak edildi. Sema Feride’nin öz kızı Nalan’ın ise annesidir. Sema rolünü oyuncu Dilara Aras canlandırmaktadır. 

Dilara Aras kimdir?

1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Dilara Aras, Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı oyuncusudur. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümü mezunu olan Dilara Aras, Tatlı İntikam, Anne, Yedi Güzel Adam ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol almıştır. 

Sema Nalan’ın gerçek annesi mi?

Camdaki Kız dizisinde Sema Feride’nin öz kızıdır ve Nalan’ın annesidir. Nalan’ın annesi olarak bildiğimiz Feride ise Nalan’ın anneannesidir. Sema genç yaşta iken öz dayısı tarafından tecavüze uğramıştır ve Nalan’a hamile kalmıştır ve Nalan’ı doğurduktan sonra intihar etmiştir. Feride ise öz kızının bu şekilde kaybetmenin ardından büyük sıkıntılar yaşamış ve Nalan’a hayatı zindan etmiştir. Nalan ergenliğe girdikten sonra erkeklerden korumak için her şeyi yapan adeta üzerinde bir zırh gibi giydirdiği korse ile onu korumaya çalışan Feride Hanım aslında kızını koruyamamanın acısını çekmektedir ve kızını koruyamadığı için torunu Nalan’ı korumaktadır. Nalan ise Feride Hanım’ı gerçek annesi zanneder ve gerçekleri bilmez. Aslında anneannesi ve dedesi olan Adil Bey’i ve Feride Hanım’ın öz annesi zanneden Nalan bir gün gerçekleri öğrenecektir. İlerleyen zamanda bu gerçeği öğrendiğinde Nalan’ın tepkisi ne olacağı merak edilmektedir



Son Güncelleme: 31.01.2022 23:27
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızSemaNalanDilara Aras
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