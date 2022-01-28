Camdaki Kız dizisinde Hafize kimdir? Nihal Menzil kimdir?

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan OGM Pictures imzalı yapım olan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları merak edildi. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nihal Menzil'in canlandırdığı Hafize karakteri dikkatleri üzerine topladı.

Camdaki

Kız

dizisinde

Hafize

karakteri

kimdir?

Nihal

Menzil

kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Hafize Nalan'ın bakıcısıdır. Hafize, Nalan'a bebekken bakmaya başlar ve Nalan'ın hikayesini bilen üçüncü kişidir. Feride Hanım'ın tavırlarına kızsa da ona itaat eden Hafize'nin tek duası Nalan'ın hemen yuva kurup yaşadığı zor hayattan kurtulmasıdır. Camdaki Kız dizisinde Hafize karakterini ise Nihal Menzil canlandırmaktadır.

13 Aralık 1962 tarihinde Konya'da doğan Nihal Menzil, oynadığı İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizilerinde tanınmıştır. Nihal Menzil; Komşular, Gözlerinde Son Gece, Dostlar Pasajı, Ayrı Dünyalar, İkinci Bahar, Üvey Baba, Deli Yürek, Evdeki Yabancı, Dikkat Bebek Var, Vay Anam Vay, Asmalı Konak, Belalım Benim, Asmalı Konak / Hayat, Çemberimde Gül Oya, Haziran Gecesi, Ah Be İstanbul, Gece Yürüyüşü, Güz Yangını, Doktorlar, Sınav, Ezo Gelin, Kaybolan Yıllar, Aşk Kapıyı Çalınca, Goncakaranfil ve Yol Arkadaşım gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.