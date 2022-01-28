Camdaki Kız dizisinde Hafize kimdir? Nihal Menzil kimdir?

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan OGM Pictures imzalı yapım olan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları merak edildi. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nihal Menzil'in canlandırdığı Hafize karakteri dikkatleri üzerine topladı.
Camdaki
Kız
dizisinde
Hafize
karakteri
kimdir?
Nihal
Menzil
kimdir?
13 Aralık 1962 tarihinde Konya'da doğan Nihal Menzil, oynadığı İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizilerinde tanınmıştır. Nihal Menzil; Komşular, Gözlerinde Son Gece, Dostlar Pasajı, Ayrı Dünyalar, İkinci Bahar, Üvey Baba, Deli Yürek, Evdeki Yabancı, Dikkat Bebek Var, Vay Anam Vay, Asmalı Konak, Belalım Benim, Asmalı Konak / Hayat, Çemberimde Gül Oya, Haziran Gecesi, Ah Be İstanbul, Gece Yürüyüşü, Güz Yangını, Doktorlar, Sınav, Ezo Gelin, Kaybolan Yıllar, Aşk Kapıyı Çalınca, Goncakaranfil ve Yol Arkadaşım gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.