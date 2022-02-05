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Camdaki Kız dizisinde çalan müzikler

Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden Camdaki Kız fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Dizi seveler, Camdaki Kız dizisinde çalan müzikleri araştırmaya başladı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:31
Camdaki Kız dizisinde çalan müzikler
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Yeni sezon dizilerinden bir tanesi olarak duyurulan ve ilerleyen günlerde Kanal D ekranlarında başlaması beklenen Camdaki Kız dizisinin müzikleri merak ediliyor.

1 Nisan 2021 akşamında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Camdaki Kız dizisinin başrolünde Burcu Biricik yer alırken eser Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanacak. Senaristliğini Seda Altaylı Turgutlu’nun yaptığı dizi Nalan’ın hayatını anlatacak.

İlk bölüm fragmanı yayınlanan dizide çalan müzikler ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:31
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DYeni DiziCamdaki KızMüzikler
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