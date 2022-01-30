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Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?

Camdaki Kız dizisi Kanal D'de yayınlanmaktadır. Dizinin en son 3.bölümü yayınlandı. Dizide Cana karakteri, Sedat Koroğlu'nun sevgilisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cana karakterinin kimin canlandırdığı merak edilmektedir. Camdaki Kız Cana kimdir? Bu haberimizde Cana karakterini canlandıran güzel oyuncuyla ilgili detayları sizlere derledik...

30 Ocak 2022 Pazar 22:01
Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?
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Camdaki Kız dizisinde yer alan Cana karakteri kitapta yer almamaktadır. Diziye eklenen karakter Cana, Sedat Koroğlu’nun sevgilisidir. Evli ve Çocuklu olan Cana, her fırsatta Sedat ile görüşür. Sedat, Cana ne derse onu yapar. Camdaki Kız Cana kimdir?

Camdaki Kız Cana

Camdaki Kız Cana karakterini Hande Ataizi canlandırmaktadır. Hande Ataizi 2 Eylül 1973 senesinde Bursa’da doğdu. En son Hayat Mucizelere Gebe isimli yapımda Süheyla karakterini canlandırmıştır.

Hande Ataizi’nin rol aldığı yapımlar

Sahte Dünyalar – 1995

Mum Kokulu Kadınlar – 1996

Kaldırım Çiçeği – 1996

Böyle Mi Olacaktı (Gül) – 1997

Kahpe Bizans (Mağdure Hanım) – 1999

Melekler Evi (Arzuhan) – 2000

Ruhsar (Ruhsar) – 1998 / 2001

Vaka-i Zaptiye (Bihter) – 2002

Estağfirullah Yokuşu (Gazel) – 2003

Melekler Adası (Zinnur) – 2004

Sev Kardeşim (Yüksel) – 2006

Çılgın Dershane (Kamile) – 2007

Ece (Ece) – 2008

Altındağlı (Jale) – 2013

Hayat Mucizelere Gebe (Süheyla) – 2015 / 2016

Camdaki Kız (Cana Yılmaz) – 2021



Son Güncelleme: 30.01.2022 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızCamdaki Kız CanaHande AtaiziKanal D
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