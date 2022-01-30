Camdaki Kız Canan ( Hande Ataizi ) kimdir?

Camdaki Kız dizisinde yer alan Cana karakteri kitapta yer almamaktadır. Diziye eklenen karakter Cana, Sedat Koroğlu’nun sevgilisidir. Evli ve Çocuklu olan Cana, her fırsatta Sedat ile görüşür. Sedat, Cana ne derse onu yapar. Camdaki Kız Cana kimdir?
Camdaki Kız Cana
Camdaki Kız Cana karakterini Hande Ataizi canlandırmaktadır. Hande Ataizi 2 Eylül 1973 senesinde Bursa’da doğdu. En son Hayat Mucizelere Gebe isimli yapımda Süheyla karakterini canlandırmıştır.
Hande Ataizi’nin rol aldığı yapımlar
Sahte Dünyalar – 1995
Mum Kokulu Kadınlar – 1996
Kaldırım Çiçeği – 1996
Böyle Mi Olacaktı (Gül) – 1997
Kahpe Bizans (Mağdure Hanım) – 1999
Melekler Evi (Arzuhan) – 2000
Vaka-i Zaptiye (Bihter) – 2002
Estağfirullah Yokuşu (Gazel) – 2003
Melekler Adası (Zinnur) – 2004
Sev Kardeşim (Yüksel) – 2006
Çılgın Dershane (Kamile) – 2007
Ece (Ece) – 2008
Altındağlı (Jale) – 2013
Hayat Mucizelere Gebe (Süheyla) – 2015 / 2016
Camdaki Kız (Cana Yılmaz) – 2021