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Camdaki Kız Billur kimdir? Merve Polat hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız'da Nalan karakterinin arkadaşı olan Billur'a kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Billur'a Merve Polat hayat vermektedir.

25 Şubat 2022 Cuma 04:10
Camdaki Kız Billur kimdir? Merve Polat hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisinin Billur karakteri izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Billur karakterine gerçek hayatta Merve Polat hayat vermektedir. Billur karakteri dizide Nalan’ın arkadaşını canlandırmaktadır. Nalan ve Billur birbirinden oldukça farklı iki karaktere sahiptir.

Merve Polat kimdir?

1990 yılının 20 Aralık gününde İstanbul’da dünyaya gelen Merve Polat, İstanbul Üniversitesi’nde tarih bölümünü bitirmiştir. Ardından Kadir Has Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Merve Polat 161 cm boyunda ve 50 kilodur.

Merve Polat ilk olarak Ankara’nın Dikmeni dizisinde Zeliş karakterine hayat vermiştir.

Merve Polat rol aldığı yapımlar

Ankara’nın Dikmeni

Günebakan

Melek ile Serhat

Martıların Efendisi

Siyah İnci

Camdaki Kız

 



Son Güncelleme: 25.02.2022 04:10
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Anahtar Kelimeler:
CamdakiKızBillur
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