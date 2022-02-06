Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?

Camdaki Kız Billur’a kim hayat veriyor?
Billur karakteri
Billur karakterini Merve Polat canlandırmaktadır. Polat, Siyah İnci dizisinde Defne karakterini canlandırmıştır. Ankara’nın Dikmeni dizisinde de rol almıştır.
Siyah İnci dizisinde birbirinden hiç ayrılmamak için söz veren sevgililerin kasaba hayatına geçişle hayatlarının nasıl değiştiği anlatılmıştır.
Merve Polat
Eğitim hayatı İstanbul’da başlamıştır. Lise yıllarında amatör olarak oyunculuk dersleri aldı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezundur. Kadir Has Üniversitesi Film Drama Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Güler yüzü ve samimi tavırlarıyla Camdaki Kız dizisindeki rolünde beğenileri toplamıştır.
Rol aldığı yapımlar
İlk sinema deneyimi Martıların Efendisi filmi ile olmuştur.
- Siyah İnci
- Melek ile Serhat
- Ankara’nın Dikmeni
- Camdaki Kız
Başarılı oyuncunun bekar olduğu bilinmektedir.