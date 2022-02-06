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Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgi gördü. Dizinin Billur'u gerçekte kim? Merve Polat kimdir? Haberimizde başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

06 Şubat 2022 Pazar 13:05
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?
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Camdaki Kız Billur’a kim hayat veriyor?

Billur karakteri

Billur karakterini Merve Polat canlandırmaktadır. Polat, Siyah İnci dizisinde Defne karakterini canlandırmıştır. Ankara’nın Dikmeni dizisinde de rol almıştır.

Siyah İnci dizisinde birbirinden hiç ayrılmamak için söz veren sevgililerin kasaba hayatına geçişle hayatlarının nasıl değiştiği anlatılmıştır.

Merve Polat

1,64 boyunda 55 kilodadır. 20 Aralık 1990 tarihinde İstanbul’da doğan başarılı oyuncu yay burcudur. Neşeli bir çocukluk geçirmiştir. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Küçüklükten itibaren oyunculuğa meraklı olmuştur. İlk oyunculuk deneyimi Ankara’nın Dikmeni dizisi olmuştur. Kıyafet almayı seven oyuncunun çizime yatkınlığı da bilinmektedir.

Eğitim hayatı İstanbul’da başlamıştır. Lise yıllarında amatör olarak oyunculuk dersleri aldı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezundur. Kadir Has Üniversitesi Film Drama Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Güler yüzü ve samimi tavırlarıyla Camdaki Kız dizisindeki rolünde beğenileri toplamıştır.

Rol aldığı yapımlar

İlk sinema deneyimi Martıların Efendisi filmi ile olmuştur.

  • Siyah İnci
  • Melek ile Serhat
  • Ankara’nın Dikmeni
  • Camdaki Kız

Başarılı oyuncunun bekar olduğu bilinmektedir.



Son Güncelleme: 06.02.2022 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Merve PolatBillurCamdaki Kız
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