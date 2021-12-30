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Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?

Camdaki Kız dizisi her Perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Camdaki Kız dizisi gerçek bir hikayeden alınmıştır. Dizinin başrol rollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Ayrıca dizideki Alp karakteri merak edilmektedir. Camdaki Kız dizisinde Alp karakteri kimdir? Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinde Alp karakterini canlandıran oyuncuya dair detayları derledik. İşte Tolga Çıklaçiftçi hakkında merak edilenler...

30 Aralık 2021 Perşembe 13:09
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
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Camdaki Kız dizisinde Alp karakteri, Sedat Koroğlu’nun sevgilisi olan Cana’nın kocasıdır. Alp, uzun süredir Cana ile evlidir ve 2 çocukları vardır.Alp,sessiz ve sakin bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki,Alp karakterini kim canlandırmaktadır?

Tolga Çıklaçiftçi

Camdaki Kız dizisinde Alp karakterini Tolga Çıklaçiftçi canlandırmaktadır. Tolga Çıklaçiftçi, 1 Ocak 1976 senesinde Ankara’da doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Ayrıca bu üniversitenin işletme bölümünde de yüksek lisans yapmıştır. Oyunculuk eğitimi için farklı kurslar almıştır. Usta oyuncu, reklamlarda da yer almıştır. Yapı kredi, Çerezza,Türk Telekom gibi markaların reklam filmlerinde yer almıştır.

Usta oyuncu sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram hesabında 2 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Instagram hesabı @tolgacciftci’dir.

2012 senesinden beri Pınar Dikbaş ile birlikte olduğu bilinmektedir. Tolga Çıklaçiftçi şu yapımlarda yer almıştır ;

2008 Arka Sokaklar

2008 Akasya Durağı

2010 Şen Yuva

2010 Gönülçelen

2016 Aşk Laftan Anlamaz

2017 Kara Yazı

2017 Seni Bana Yazmışlar

2016 – 2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2018 Diriliş Ertuğrul

2019 Söz

2019 Azize

2021 Camdaki Kız


Son Güncelleme: 30.12.2021 13:44
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