Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Alp karakteri, Sedat Koroğlu’nun sevgilisi olan Cana’nın kocasıdır. Alp, uzun süredir Cana ile evlidir ve 2 çocukları vardır.Alp,sessiz ve sakin bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki,Alp karakterini kim canlandırmaktadır?
Tolga Çıklaçiftçi
Camdaki Kız dizisinde Alp karakterini Tolga Çıklaçiftçi canlandırmaktadır. Tolga Çıklaçiftçi, 1 Ocak 1976 senesinde Ankara’da doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Ayrıca bu üniversitenin işletme bölümünde de yüksek lisans yapmıştır. Oyunculuk eğitimi için farklı kurslar almıştır. Usta oyuncu, reklamlarda da yer almıştır. Yapı kredi, Çerezza,Türk Telekom gibi markaların reklam filmlerinde yer almıştır.
Usta oyuncu sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram hesabında 2 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Instagram hesabı @tolgacciftci’dir.
2012 senesinden beri Pınar Dikbaş ile birlikte olduğu bilinmektedir. Tolga Çıklaçiftçi şu yapımlarda yer almıştır ;
2008 Arka Sokaklar
2008 Akasya Durağı
2010 Şen Yuva
2016 Aşk Laftan Anlamaz
2017 Kara Yazı
2017 Seni Bana Yazmışlar
2016 – 2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2018 Diriliş Ertuğrul
2019 Söz
2019 Azize
2021 Camdaki Kız