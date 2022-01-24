Cam Tavanlar'ın yeni oyuncusu Utku Ateş, Gönül Dağı'ndan neden ayrıldı?

Yaz aylarında büyük ilgi göreceği düşünülen Cam Tavanlar dizisinin oyuncu kadrosuna Gönül Dağı’nın Serdar’ı, Utku Ateş katıldı. Gönül Dağı’nda Dilek’in nişanlısı rolünü canlandıran Utku Ateş neden diziden ayrıldı?

Utku Ateş, Gönül Dağı dizisinden neden ayrıldı?

Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın yer aldığı dizinin oyuncuları arasına katılan yeni isim Utku Ateş oldu. Fehmi Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği Cam Tavanlar’ın senaryosunu Meriç Acemi kaleme alıyor.

Utku, Gönül Dağı’nda başlarda Dilek’e yaşattığı kötü zamanlar nedeniyle izleyicilerin sevmediği bir karakterdi. Ancak daha sonra iyi bir insan olmak için Abdullah’tan öğüt almaya başlamıştır. Dilek ile ayrıldıktan sonra Elif’i sevmeye başlayan Serdar başlangıçta sevilmese de dizinin sonraki sahnelerinde izleyiciden beğeni toplamayı başarmıştır.

Utku Ateş, Gönül Dağı’nda Serdar karakterini canlandırmasının ardından Cam Tavanlar’da İskender’e hayat verecek. Utku’nun Gönül Dağı dizisinden ayrılmasını nedeni ise Cam Tavanlar dizisinden daha önemli bir rol teklifi gelmiş olmasıdır. Gönül Dağı dizisinden ayrılan oyuncunun Cam Tavanlar’a geçtiğinde Elif ile ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Gönül Dağı Elif ve Serdar ayrılacak mı?

Bazen oyuncular diziden ayrıldıklarında, ayrıldığı diziler ile görüşme ve anlaşma yapabilir. Şu an kesin bir bilgi olmasa da Cam Tavanlar ile devam edecek olan Ateş’in, Gönül Dağı’na dönmeyeceği düşünülüyor.

