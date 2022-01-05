Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?

Kısa süre önce yayınlanan Cam Tavanlar izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başardı. Show TV’de izleyicilerle buluşan Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisinde yer alan Şinasi kimdir?
Ahmet Melih Yılmaz kimdir?
Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Yılmaz, 2015 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Ahmet Melih Yılmaz; Yeniden Leyla, Abluka, Körfez, Gölgeler İçinde, Çukur gibi birçok yapımda yer almıştır.
Ahmet Melih Yılmaz son olarak hala devam etmekte olan Cam Tavanlar dizisi Şinasi karakteriyle ekranlara gelmiştir.
Son Güncelleme: 05.01.2022 17:20