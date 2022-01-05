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Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Cam Tavanlar, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler, Cam Tavanlar adlı dizide yer alan oyuncular hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Merak edilen isimlerden biri de Cam Tavanlardaki Şinasi karakteri oldu. Peki Cam Tavanlar Şinasi kimdir, gerçek adı nedir?

05 Ocak 2022 Çarşamba 17:20
Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?
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Kısa süre önce yayınlanan Cam Tavanlar izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başardı. Show TV’de izleyicilerle buluşan Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisinde yer alan Şinasi kimdir?

Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine Ahmet Melih Yılmaz hayat veriyor. Ahmet Melih, Şinasi karakteriyle işine önem veren titiz bir şef garsonu canlandırıyor. Şinasi dizide zaman zaman duygusal bir karakter olarak ekranlara gelir. Şinasi Leyla’ya oldukça düşkündür.

Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Yılmaz, 2015 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Ahmet Melih Yılmaz; Yeniden Leyla, Abluka, Körfez, Gölgeler İçinde, Çukur gibi birçok yapımda yer almıştır.

Ahmet Melih Yılmaz son olarak hala devam etmekte olan Cam Tavanlar dizisi Şinasi karakteriyle ekranlara gelmiştir.


Son Güncelleme: 05.01.2022 17:20
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