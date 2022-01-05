Cam Tavanlar dizisinin Şinasi oyuncusu kimdir? Ahmet Melih Yılmaz hangi yapımlarda yer almıştır?

Kısa süre önce yayınlanan Cam Tavanlar izleyiciler tarafından beğeni toplamayı başardı. Show TV’de izleyicilerle buluşan Cam Tavanlar’ın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Cam Tavanlar dizisinde yer alan Şinasi kimdir?

Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine Ahmet Melih Yılmaz hayat veriyor. Ahmet Melih, Şinasi karakteriyle işine önem veren titiz bir şef garsonu canlandırıyor. Şinasi dizide zaman zaman duygusal bir karakter olarak ekranlara gelir. Şinasi Leyla’ya oldukça düşkündür.

Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Yılmaz, 2015 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Ahmet Melih Yılmaz; Yeniden Leyla, Abluka, Körfez, Gölgeler İçinde, Çukur gibi birçok yapımda yer almıştır.

Ahmet Melih Yılmaz son olarak hala devam etmekte olan Cam Tavanlar dizisi Şinasi karakteriyle ekranlara gelmiştir.

