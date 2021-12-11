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Cam Tavanlar dizisindeki şef garson Şinasi gerçekte kim?

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Cam Tavanlar, yayınlanan iki bölümüyle çok sevildi. Cam Tavanlar dizisindeki şef garson Şinasi gerçekte kim? Kaç yaşında? Şinasi karakterine hayat veren oyuncuyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:16
Cam Tavanlar dizisindeki şef garson Şinasi gerçekte kim?
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Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterini kim canlandırıyor? Cam Tavanlar Şinasi’nin gerçek ismi nedir?

Cam Tavanlar dizisi OJO Pictures yapımıdır. Şinasi, Leyla’nın çalıştığı Asude Restoranda şef garsondur. Şinasi, Leyla’nın işten çıkma kararında onu destekler.

Cam Tavanlar Şinasi gerçek ismi nedir? Kaç yaşındadır?

Şinasi karakterine Ahmet Melih Yılmaz hayat vermektedir. Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle büyük beğeni toplamıştır.

Genç oyuncu 1 Ocak 1989’da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Oğlak burcudur ve 32 yaşındadır. İlk ekran deneyimi 2010 senesinde Felaket kısa filmiyle olmuştur. 2019 senesinde Gölgeler İçinde filminde Ati rolünü canlandırmıştır. Son projesi Çukur olmuştur.

Rol aldığı yapımlar

  • 2010 - Felaket
  • 2015 – Abluka
  • 2015 – Hatırla Gönül
  • 2017 – Daha
  • 2017 – Körfez
  • 2018 – Yuva
  • 2019 – Çukur
  • 2019 – Gölgeler İçinde

Cam Tavanlar Şinasi kaç yaşındadır?

Yılmaz, 1989 doğumludur yani 32 yaşındadır.


Son Güncelleme: 11.12.2021 18:16
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