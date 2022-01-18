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Cam Tavanlar dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Show TV’de yayınlanması beklenen Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları belirlendi. Diziye katılan oyuncuların ise ne kadar maaş aldıkları merak konusu oldu. Oyuncuların maaşlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2022 Salı 04:15
Cam Tavanlar dizisi oyuncuları ne kadar kazanıyor?
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Show TV’de yayınlanacak olan Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları belli oldu. Bensu Soral, Kubile Aka, Utku Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizide hangi oyuncunun ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Cam Tavanlar dizisinde Leyla rolünde yer alan Bensu Soral ve Cem rolünde yer alan Kubilay Aka’nın maaşları açıklandı. Dizinin başrolleri olan bu oyuncuların bölüm başına 40-45 bin TL kazandıkları açıklandı. Aylık olarak 160 bin TL almaktalar.

Cam Tavanlar dizisinde yer alan İnci karakterini canlandıran Ayten Soykök ve İskender karakterini canlandıran Utku Ateş’in ise bölüm başına 30-40 bin TL kazandığı öne sürüldü. Bu oyuncuların aylık maaşı ise yaklaşık olarak 120 bin TL olarak belirlendi. Birçok yetenekli oyuncunun yer aldığı Cam Tavanlar dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak.


Son Güncelleme: 18.01.2022 04:15
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Anahtar Kelimeler:
Show TvCam TavanlarBensu SoralKubilay AkaOyuncu Maaşları
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