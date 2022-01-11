Cam Tavanlar ise, ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte totalde 2,56’lık bir reyting oranı alarak 10. Sırada yer aldı ve ne yazık ki çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Fakat, yapılan bu kötü başlangıç Cam Tavanlar dizi severlerini üzmesin çünkü yeni dizi Cam Tavanlar daha yüksek oranlardaki reytingleri gerçekten hak eden bir yapımdır. Bu sebep ile de dizi severler de Cam Tavanlar dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? Cam Tavanlar erken finale mi gidecek? Vb. şeklindeki soruları sormaya başladılar. Merak edilen bütün bu soruları da haberimizle sizin için yanıtlamış olalım. Cam Tavanlar dizisi imzalanan 13 bölümlük sözleşme içeriğinden dolayı sözleşme gereği 13 bölümü tamamlamadan hiçbir şekilde erken final yapmayacak.
Cam Tavanlar dizisi ne zaman sona erecek? Erken final mi yapıyor?
Yaz sezonunun açılışı ile birlikte yayın hayatına başlayan yeni dizi Cam Tavanlar ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Peki yeni dizi ne zaman sona erecek? Kaç bölüm yayınlanacak? Gibi sorularda merak edilmeye başlandı. İşte konunun ayrıntıları
11 Ocak 2022 Salı 17:06
Son Güncelleme: 11.01.2022 17:06