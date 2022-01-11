Cam Tavanlar dizisi ne zaman sona erecek? Erken final mi yapıyor?

Yeni dizi’ın yaz sezonunun sonuna kadar devam ederek ekranlarda olacağı öğrenildi. 9 Haziran 2021 Çarşamba akşamında Show Tv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici ile buluşan Cam Tavanlar dizisi, kendisinden beklenen reyting rakamlarının epey bir gerisinde kalmış olsa da Show Tv izleyenlerinden tam not aldı. Dizinin yayınlandığı ilk bölümünde ise en dişli rakipleri olan Kuruluş Osman ve Survivor 2021 ekranlardaydı. Ayrıca FOX TV ekranlarında boy gösteren bir yaz dizisi olan Sen Çal Kapımı da çiçeği bununda yeni dizi olan Cam Tavanlar’dan çok daha yüksek bir reyting oranlarına ulaşmayı başarmış oldu.

Cam Tavanlar ise, ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte totalde 2,56’lık bir reyting oranı alarak 10. Sırada yer aldı ve ne yazık ki çok kötü bir başlangıç yapmış oldu. Fakat, yapılan bu kötü başlangıç Cam Tavanlar dizi severlerini üzmesin çünkü yeni dizi Cam Tavanlar daha yüksek oranlardaki reytingleri gerçekten hak eden bir yapımdır. Bu sebep ile de dizi severler de Cam Tavanlar dizisi final bölümü ne zaman yayınlanacak? Cam Tavanlar erken finale mi gidecek? Vb. şeklindeki soruları sormaya başladılar. Merak edilen bütün bu soruları da haberimizle sizin için yanıtlamış olalım. Cam Tavanlar dizisi imzalanan 13 bölümlük sözleşme içeriğinden dolayı sözleşme gereği 13 bölümü tamamlamadan hiçbir şekilde erken final yapmayacak.