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Cam Tavanlar dizisi Emre kimdir ? Rol aldığı diziler neler?

Cam Tavanlar dizisi Emre karakteri kimdir? Cam Tavanlar Emre karakterinin asıl adı nedir? Cam Tavanlar Emre karakteri kaç yaşındadır, daha önce yer aldığı yapımlar neler, evli mi? Sorularının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

09 Ocak 2022 Pazar 01:02
Cam Tavanlar dizisi Emre kimdir ? Rol aldığı diziler neler?
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Çarşamba günleri ekranlara gelen başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral’ın rol almış olduğu Cam Tavanlar dizisinde Emre, Leyla’nın hakkında bilgiler toplayan kişi olmaktadır.

Leyla’nın yakınında kimler varsa hakkında bilgi almaktadır. Otuzlu yaşlarında, başarılı bir insan olan Emre karakterini ise canlandıran oyuncu merak konusu oldu.

Cam Tavanlar Emre gerçek ismi dizileri filmleri

Aziz Caner İnan, Cam Tavanları dizisinde Emre karakterini canlandırmaktadır. “Yeni Hayat” dizisinde Bekir karakteriyle de dikkatleri üzerinde toplayan oyuncunun hayatı merak ediliyor.

1 Haziran 1985’de dünyaya gelen oyuncumuz, 36 yaşındadır. İkizler burcudur. İlk başlarda tiyatro eğitimleri alarak başlamıştır.

2012 yılında “Rosencrantz ve Gıildensten Öldüler” adlı oyunla bu sektöre merhaba diyen Aziz Caner İnan, şimdiye kadar birçok tiyatro oyununda yer almıştır.

2014’de “Garip” adlı kısa filmde canlandırdığı Veysel karakteriyle ilk defa kameraların karşısına çıkan oyuncumuz, “Her Yerde Sen” dizisinde yer aldı.

“Yeni Hayat” dizisinde Bekir karakteriyle dikkatleri üzerinde toplayan Oyuncumuz, Cam Tavanlar Emre karakteriyle izleyicilerden tam not almaktadır.

 


Son Güncelleme: 09.01.2022 01:02
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Anahtar Kelimeler:
Cam TavanlarDiziEmreAziz Caner Inan
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