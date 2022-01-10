Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?

Cam Tavanlar dizisi izleyiciler tarafından oldukça ilgi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka paylaşıyor. Dizide Leyla karakterine Bensu Soral hayat veriyor. Dizinin ikinci bölümünde Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteri ile Leyla arasında yakınlaşma yaşanırken oyuncuların kullandığı araba ve cep telefonu markaları merak konusu oldu. Özellikle Cem’in bindiği üstü açık BMW marka araba dikkat çekti.

Cam Tavanlar Cem’in kullandığı otomobil

Cam Tavanlar Leyla’nın kullandığı araç

Cem’in dizinin ikinci bölümünde bindiği üstü açık spor bir araba arabanın modeli BMW 4 spor araç Caprio olarak geçiyor. Arabanın fiyatı ikinci el piyasasında 600 bin ila 800 bin arasında değişiyor. Sıfır fiyatı 1 milyon lirayı bulan araba dizide 2020 model araç kiralama yöntemi ile kullanılıyor.

Leyla karakterinin bindiği araba markası Ford. Leyla dizide Ford marka Taunus 2.0 model araba kullanıyor. Ford Taunus 2.0 model arabanın fiyatları ise yaklaşık 30-40 lira. Dizide Leyla ile Cem’in araba konusunda da rekabeti devam edecek.