İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?

Cam Tavanlar dizisi Çarşamba akşamları Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizi kısa sürede oldukça ilgi gördü. Cam Tavanlar adlı dizide oyuncuların kullandığı araba ve telefon markaları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte dizideki oyuncuların kullandığı araba markaları...

10 Ocak 2022 Pazartesi 07:27
Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?
Takip Et:

Cam Tavanlar dizisi izleyiciler tarafından oldukça ilgi gördü. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Bensu Soral ve Kubilay Aka paylaşıyor. Dizide Leyla karakterine Bensu Soral hayat veriyor. Dizinin ikinci bölümünde Kubilay Aka’nın canlandırdığı Cem karakteri ile Leyla arasında yakınlaşma yaşanırken oyuncuların kullandığı araba ve cep telefonu markaları merak konusu oldu. Özellikle Cem’in bindiği üstü açık BMW marka araba dikkat çekti.

Cam Tavanlar Cem’in kullandığı otomobil

Cem’in  dizinin ikinci bölümünde bindiği üstü açık spor bir araba arabanın modeli BMW 4 spor araç Caprio olarak geçiyor. Arabanın fiyatı ikinci el piyasasında 600 bin ila 800 bin arasında değişiyor. Sıfır fiyatı 1 milyon lirayı bulan araba dizide 2020 model araç kiralama yöntemi ile kullanılıyor.

Cam Tavanlar Leyla’nın kullandığı araç

Leyla karakterinin bindiği araba markası Ford. Leyla dizide Ford marka Taunus 2.0 model araba kullanıyor. Ford Taunus 2.0 model arabanın fiyatları ise yaklaşık 30-40 lira.  Dizide Leyla ile Cem’in araba konusunda da rekabeti devam edecek.


Son Güncelleme: 10.01.2022 07:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam TavanlarCam Tavanlar Leylanın ArabasıCam Tavanlar Cemin Kullandığı Araba Modeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?
Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?
Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?
The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu
The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Cam Tavanlar dizisi araba ve telefon markaları nelerdir ?
Cam Tavanlar dizisinde İskender'i kim canlandırıyor? İskender'in gerçek ismi nedir?
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
Cam Tavanlar dizisinde Süreyya karakterine kim hayat veriyor? Süreyya gerçekte kimdir?
N11 cardfinans ve advantage kart kampanyası
The Republic of Sarah dizisinin oyuncuları ve konusu
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Saban nedir? Saban ne zaman icat edildi? Saban ilk nerede kullanıldı?
Motorlu kara taşıtları eksperi maaşı ne kadar? Motorlu kara taşıtları eksperi ne iş yapar?
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
İsteğe bağlı emeklilik prim ücretleri ne kadar? İsteğe bağlı emeklilik başvuru şartları nelerdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 10 Ocak 2022 Pazartesi
10 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Dünya genelinde en çok tercih edilen uygulamalar nelerdir ?
10 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Ocak Pazartesi at yarışı programı
TJK 9 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Türkiye'de en çok kullanılan kripto para siteleri hangileri ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.