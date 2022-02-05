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Cahit Gök kimdir?

Ezel dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Cahit Gök’ün kim olduğu merak konusu oldu. Cahit Gök’ün hayatına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:59
Cahit Gök kimdir?
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Oyunculuğuyla ünlü olan Cahit Gök tekrar gündeme geldi. Ezel dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk yeteneğiyle tanınan yakışıklı oyuncu Cahit Gök, hayatını oyunculuğa adamış. Normalde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan oyuncu, oyuncu olmaya karar vererek birçok ünlü oyuncudan özel ders almıştır. Aldığı özel dersler sayesinde kendini geliştiren oyuncu, birçok ünlü yapıtta yer almıştır.

Ezel dizisinde Kenan Birkan’ın gençlik rolünü oynayıp hayranların ilgisini çeken Cahit Gök, aynı zamanda Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Bulut Olsam dizisinde Yaşar Bulut karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisinden Marko karakteriyle tanıdığımız Kenan Birkan, 2013 yılında da Güzel Çirkin adlı Kanal D dizisinde de Şenal karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kuzu filminde rol almış, Urfalıyım Ezeldan adlı dizide Kadir Bozoğlu kişiliğine hayat vermiştir.

Oyunculuğa devam etmekte olan 39 yaşındaki Cahit Gök, Show TV ekranlarında gösterilmesi planlanan Tutarmı Tutar isimli dizide Ayhan’ı oynayacaktır. Bingöllü oyuncunun Hatırla Gönül dizisinde de Hilmi Avukat’ı oynaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:59
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Anahtar Kelimeler:
Cahit GökEzelTutarmı TutarHatırla Gönül
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