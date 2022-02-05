Cahit Gök kimdir?

Oyunculuğuyla ünlü olan Cahit Gök tekrar gündeme geldi. Ezel dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk yeteneğiyle tanınan yakışıklı oyuncu Cahit Gök, hayatını oyunculuğa adamış. Normalde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan oyuncu, oyuncu olmaya karar vererek birçok ünlü oyuncudan özel ders almıştır. Aldığı özel dersler sayesinde kendini geliştiren oyuncu, birçok ünlü yapıtta yer almıştır.
Oyunculuğa devam etmekte olan 39 yaşındaki Cahit Gök, Show TV ekranlarında gösterilmesi planlanan Tutarmı Tutar isimli dizide Ayhan’ı oynayacaktır. Bingöllü oyuncunun Hatırla Gönül dizisinde de Hilmi Avukat’ı oynaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:59