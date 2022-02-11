Çağla Şikel kimdir? Nerelidir? Çağla Şikel kaç yaşındadır?

Çağla Şikel kimdir? Aslen nerelidir? Çağla Şikel kaç yaşındadır? Soruları yanıt buluyor.

Çağla Şikel kimdir? Kaç yaşındadır?

2 Ocak 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen sunucu ve eski manken Çağla Şikel eğitim öğretim hayatına ilk kez İstanbul’da 1985-1989 yılları arasında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulunda başlamıştır. Boyu 1.80 cm, kilosu 58, burcu ise oğlaktır.

Anne aracılığıyla Adana, baba aracılığıyla ise aslen Kars’ın Azerbaycan Türklerindendir. Bena isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

İlkokul eğitimindeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bale eğitimi almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Ortaokul ve Lise eğitimini tamamlamış yine aynı üniversitede Lisans yapmış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 2008 yılında sanatçı Emre Altuğ ile evlenmiş 2015 yılında boşanmışlardır. Bu evliliğinden Kuzey Altuğ ve Uzay Tuncer Altuğ isimli 2 oğlu vardır.

Bir dönem Ben Söylerim ve Her Şey Dahil isimli programların sunuculuğunu yapmıştır.

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik elde etmiştir. Daha sonra Seyşel Adalarında Miss World 1997 güzellik yarışmasında dünya dördüncüsü olmuş ve Avrupa Güzeli seçilmiştir.

8 yıl Yunanistan, Amerika, Fransa, Almanya, Mısır, İsviçre ve Rusya’da defilelere katılmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 1996 yılında Odessia adlı sinema filmi ile gerçekleştiren Çağla Şikel 2004 yılında Cennet Mahallesi ve 2008 yılında Görgüsüzler dizilerinde oynamıştır. 2017 yılında yine Alişan ile beraber Dostlar Mahallesi dizisinde rol almıştır.