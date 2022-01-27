Çağla Çukurova kimdir? Çağla Çukurova hakkında bilgiler

1 Ocak 1994 İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Çukurova, Ankara ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde 4.sınıf öğrencisi. 2016 senesinde Miss Turkey yarışmasında adını duyuran Çukurova, Intenational Kraliçesi seçildi. Yarışmadan geri çekilen genç kız, hayatını sağlıklı yaşama ve spora adadığını her seferinde dile getiriyor. 27 yaşındaki Çukurova, hayatının vazgeçilmez noktalarını dans ve spor olarak tamamlıyor. Reklam ve kaliteli projelerde yer almak istediğini söyleyen Çukurova ‘’ dizisinde Cansu karakterine can veriyor.