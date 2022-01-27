İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!
Son Dakika
RTÜK, FOX TV ve TELE...

Çağla Çukurova kimdir? Çağla Çukurova hakkında bilgiler

Güzellik yarışmasında adını duyuran Çağla Çukurova birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çağla Çukurova kim, kaç yaşında? İşte Çağla Çukurova hakkında merak edilenler haberimizde

27 Ocak 2022 Perşembe 04:07
Çağla Çukurova kimdir? Çağla Çukurova hakkında bilgiler
Takip Et:

1 Ocak 1994 İstanbul’da dünyaya gelen Çağla Çukurova, Ankara ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde 4.sınıf öğrencisi. 2016 senesinde Miss Turkey yarışmasında adını duyuran Çukurova, Intenational Kraliçesi seçildi. Yarışmadan geri çekilen genç kız, hayatını sağlıklı yaşama ve spora adadığını her seferinde dile getiriyor. 27 yaşındaki Çukurova, hayatının vazgeçilmez noktalarını dans ve spor olarak tamamlıyor. Reklam ve kaliteli projelerde yer almak istediğini söyleyen Çukurova ‘Beni Bırakma’ dizisinde Cansu karakterine can veriyor.


Son Güncelleme: 27.01.2022 04:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağla çukurovaBeni Bırakma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?
Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri
Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri
Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)
Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)
Bitter Daisies dizisi konusu
Bitter Daisies dizisi konusu
Kardeşlerim dizisi Nebahat kim?
Kardeşlerim dizisi Nebahat kim?
Macit Sonkan kimdir?
Macit Sonkan kimdir?

Popüler Haberler

Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!
Çağla Çukurova kimdir? Çağla Çukurova hakkında bilgiler
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?
Aamir Khan hangi filmlerde rol almıştır? Aamir Khan filmleri
Oyuncu Armağan Oğuz kimdir? Nerelidir? Armağan Oğuz nerede yaşıyor?
Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Onur Seyit Yaran)
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 27 Ocak 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
27 Ocak 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller güncel listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 27 Ocak 2022 Perşembe
GSS prim borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Ehliyet için sağlık raporu alma işlemleri nelerdir ?
Zuhal Topal’la Sofrada Nuray Çolak Aytekin kimdir?
Apple TV'de yayınlanan Invasion dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
27 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 27 Ocak Perşembe at yarışı programı
Tahsin Lale kimdir? Kaç yaşındadır? Tahsin Lale hayatı
Okula giden çocuklu ailelere devletten destek!
Jennifer Lopez kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
2022 Bilirkişi nedir, ücretleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.