Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital platform Netflix’te yayınlanacak ola bir dizi projesi için tekrardan kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Daha önce aynı platformda Muhafız:Hakan dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, bu dizinin alışık olmayan bir türde olduğu için pek çok kişinin büyük ilgisini görmüştü. Dört sezon boyunca süren dizi bilim kurgu türünde İstanbul’u koruyan süper güçleri olan bir kahramanın maceralarını anlatıyordu.

Ulusoy’un Netflix’te yer aldığı en son yapım ise Kağıttan Evler adlı filmdi. Filmde sokakta yaşayan bir grup gencin bir arada yaşadıkları hikayeleri anlatıyordu. Çağatay Ulusoy’un bu filmdeki oyunculuk performansı birçok kesim tarafında çok beğenildi.

Daha sonrasında yine dijital platform olan Blu TV’de Yeşilçam adlı dizide rol alan Ulusoy, bu dizinin beğenilmesinde çok büyük etkiye sahip oldu.

Bütün bu projelerin sonrasında yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeniden Netflix’te yer alacak bir yapım için hazırlanmaya başladı. İddialara göre ‘Black Mirror’ tarzında üç bölüm halinde olacak yapımda Çağatay Ulusoy’un da yer alacağı öğrenildi.