İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Hakan: MUhafız ve Kağıttan Evler yapımlarından sonra yine Netflix için yeni projeye hazırlandığı öğrenildi.

23 Ocak 2022 Pazar 06:24
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Takip Et:

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital platform Netflix’te yayınlanacak ola bir dizi projesi için tekrardan kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Daha önce aynı platformda Muhafız:Hakan dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu, bu dizinin alışık olmayan bir türde olduğu için pek çok kişinin büyük ilgisini görmüştü. Dört sezon boyunca süren dizi bilim kurgu türünde İstanbul’u koruyan süper güçleri olan bir kahramanın maceralarını anlatıyordu.

Ulusoy’un Netflix’te yer aldığı en son yapım ise Kağıttan Evler adlı filmdi. Filmde sokakta yaşayan bir grup gencin bir arada yaşadıkları hikayeleri anlatıyordu. Çağatay Ulusoy’un bu filmdeki oyunculuk performansı birçok kesim tarafında çok beğenildi.

Daha sonrasında yine dijital platform olan Blu TV’de Yeşilçam adlı dizide rol alan Ulusoy, bu dizinin beğenilmesinde çok büyük etkiye sahip oldu.

Bütün bu projelerin sonrasında yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeniden Netflix’te yer alacak bir yapım için hazırlanmaya başladı. İddialara göre ‘Black Mirror’ tarzında  üç bölüm halinde olacak yapımda Çağatay Ulusoy’un da yer alacağı öğrenildi.


Son Güncelleme: 23.01.2022 06:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflixçağatay Ulusoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, hangi dizilerde oynadı?
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinde Fikriye karakterine kim hayat veriyor? Serdem Paçal kimdir?
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
24 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
TJK 23 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Çok tehlikeli olan (Sınıf-A) İş Güvenliği Uzmanı maaşı ne kadar?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
KOSGEB 7. Bölüm sınav soruları ve cevapları
Modern Love dizi konusu ve yorumu
Netflix dizisi The Rational Life'ın konusu nedir?
Olgun Orkun giyim üzerine bayilik veriyor!
İmanın şartlarından kitaplara iman ne anlama gelir?
Kargo firmaları bayilik veriyor mu? Kargo bayiliği açmak için gereken şartlar
Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Ocak 2022 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.