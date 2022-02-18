Büşra Pekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, evli mi?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Büşra Pekin, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Büşra Pekin, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Büşra Pekin kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Büşra Pekin Biyografisi

Şimdiye kadar birçok dizi, tiyatro ve sinema filmlerinde boy gösterdi. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adından sıkça söz ettirdi. Buradaki Havuçlu Anne karakteri en çok sevilen karakterlerden biriydi. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu Suudi Arabistan doğumludur. Çünkü babası bir dönem bu ülkede çalışıyordu. Annesi Şanlıurfalı, babası ise İzmirlidir.

Son olarak Fox TV ekranlarındaki Familya dizisinde kendisine yer buldu. Şimdiye kadar Kardeş Payı, Annem Uyurken, Muhteşem Yüzyıl, Aşağı Yukarı Yemişliler, Sınıf, En Son Babalar Duyar, Bir Demet Tiyatro ve Kolonya Cumhuriyeti gibi yapımlarda boy gösterdi.

Ersay Üner ile olan evliliğini 2019 yılında bitirdi.