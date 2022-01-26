Büşra Cebe kimdir? Büşra Cebe hayatı, dizileri ve filmleri

Oyunculuk ve sunuculuk yapan Büşra cebe merak ediliyor. Güzelliği ile ekranların başarılı isimlerinden birisi haline gelen Büşra Cebe’nin hayatı merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlarda araştırılıyor.
Büşra Cebe kimdir?
6 ay İngiltere’de eğitim alan Büşra cebe eğitimleri sonucunda İletişim Koçluğu sertifikası almıştır. Tekvandoda mili sporcu, profesyonel binici ve okçu olan Büşra Cebe, Osmanlıca, Farsça ve Arapça bilmektedir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oyunculuk yapan Büşra Cebe güzelliği ve oyunculuğu ile büyük başarı elde etmiştir.
Son Güncelleme: 26.01.2022 07:26