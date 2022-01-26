Büşra Cebe kimdir? Büşra Cebe hayatı, dizileri ve filmleri

Oyunculuk ve sunuculuk yapan Büşra cebe merak ediliyor. Güzelliği ile ekranların başarılı isimlerinden birisi haline gelen Büşra Cebe’nin hayatı merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlarda araştırılıyor.

Büşra Cebe kimdir?

1995 yılında dünyaya gelen Büşra Cebe Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Genç yaşlarda sunuculuğa başlayan Cebe 18 yaşındayken MEB’ten onay alan BELTEK diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kursunu üstün başarı ile tamamlamıştır. TRT Belgesel’de Fuar Zamanı programın sunuculuğunu yapan Cebe çok sayıda röportaja imza atmıştır.

6 ay İngiltere’de eğitim alan Büşra cebe eğitimleri sonucunda İletişim Koçluğu sertifikası almıştır. Tekvandoda mili sporcu, profesyonel binici ve okçu olan Büşra Cebe, Osmanlıca, Farsça ve Arapça bilmektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oyunculuk yapan Büşra Cebe güzelliği ve oyunculuğu ile büyük başarı elde etmiştir.