Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?

Birçok projede karşımıza çıkan güzel oyuncu Büşra Ayaydın son dönemde çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sizler için Büşra Ayaydın'ın kim olduğuna dair bilgileri derledik.

Büşra Ayaydın kimdir?

1994 Ankara doğumlu olan Büşra Ayaydın, oyunculuk hayatına daha 7 yaşındayken başladı. Yeditepe Tiyatro Bölümü mezunu olan güzel oyuncu, 2007 yılında Winx Çocuk dergisinin reklamında oynadı. Yetenekli oyuncu, sonralarında ise Bank Asya, İpana, Coca Cola, Oneo gibi şirketlerin reklamlarında rol aldı. Dizilerde ilk oyunculuk deneyimini ise Sırlar Dünyası dizisinde aldığı rol ile yaşadı. Ancak Ayaydın'ın başarılı oyunculuğu Pis Yedili dizisinde aldığı rol ile izleyiciler tarafından fark edildi. 2015 yılında ise ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aşk Zamanı dizisinde Azra karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu tesettüre girdikten sonra ekranlarda çok fazla yer almamaya başladı.