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Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler

Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alan ve burada tanınır hale gelen Burcu Gönder'in hayatı merak edilmektedir. Gönder, kendisi gibi tiyatrocu ve oyuncu olan Bülent Emrah Parlak ile evlidir.

16 Şubat 2022 Çarşamba 17:22
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programından tanınan Burcu Gönder’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Burcu Gönder kimdir?

7 Şubat 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Burcu Gönder İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Sonrasında Ay Işığı Sanat Evine katılan ve burada tiyatro eğitimi alan Burcu Gönder, BKM Mutfak’ta yer alarak tanınır hale gelmiştir.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da skeçlerde yer alan Burcu Gönder burada tanıştığı Bülent Emrah Parlak ile 2015 yılında evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur.

Burcu Gönder rol aldığı yapımlar

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Bir Demet Tiyatro

Neşeli Hayat

Eğlendirme Dairesi

Aşağı Yukarı Yemişliler

Anasının Oğlu

Analı Oğullu

Hükumet Kadın

 



Son Güncelleme: 16.02.2022 17:22
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