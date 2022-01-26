Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler

Türk televizyon ve sinema sektörünün başarılı isimlerinden Burcu Biricik merak ediliyor. Burcu Biricik gerek kariyeriyle gerekse görev aldığı dizi ve filmlerle araştırılan oyuncular arasında yerini almaktadır.
Burcu Biricik kimdir?
Muhteşem Yüzyıl, Kedi Özledi, İnanç Odası, Bana Masal Anlatma, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Düşman Kardeşler Çok Uzak Fazla Yakın ve 8. Gün gibi pek çok sevilen projede görev alan Biricik son dönemde TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst eden Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterine hayat vermiştir.
Son Güncelleme: 26.01.2022 11:04