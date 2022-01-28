Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..

Doksanlı yılların sonun da yayınlanan üvey baba dizisi dönemin en çok ilgi duyulan ve reytinglerde ilk sıralarda yer alan bir diziydi. Dizinin başrol çocuk oyuncularından olan Lamia karakterini Burçin Abdullah canlandırmaktaydı. Oyunculuk anlamında İlk adımını üvey baba dizisiyle atan Burçin Abdullah 23 yıllık bir değişimle gündeme geldi.

Burçin Abdullah kimdir?

İlk dizisinde 11 yaşında olan Burçin Abdullah daha sonra günümüze kadar uzanan serüvenin de çok iyi derece yapan dizilerde de boy göstermiştir. Önek olarak Diriliş Ertuğrul, Hatasız Kul Olmaz, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Bana Baba dedi gibi.

1987 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu inanılmaz değişimiyle göz kamaştırıyor. Bu değişim son oynamış olduğu dizilerden çıkarabiliyoruz. Son duyumlara göre Burçin Abdullah, süreç film yapımcılığı tarafından ekranlarda yer alacak olan kalp yarası dizisiyle oyunculuğunu gösterecek. Dizinin çekimleri mayıs başı itibariyle başlayacağı bilinmekte. Dizi Tomris Giritlioğlu’nun Teklif kitabından uyarlanacaktır.

Dizinin çekimleri ile farlılık olarak Antakya da yapılması bekleniyor. Oyuncu kadrosundaysa Gökhan Alkan, Merve Çağıran, İnanç Konukçu gibi usta ve tanınan isimler yer alacak.