Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Burak Topaloğlu Biyografisi
Burak Topaloğlu, 4 Ocak 1988 yılında İstanbul iline bağlı Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Şu an için 33 yaşını geçirmektedir. Güldür Güldür programıyla adından sıkça söz ettirdi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü, Bahçeşehir Atatürk Lisesi ve Yeşilköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okullarından mezun oldu. Avcılar belediyesine bağlı tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı. Şimdiye kadar Sabit Kanca, İsmail Baki TV Programı ve BKM Güldür Güldür programlarında kendisine yer buldu.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47