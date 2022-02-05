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Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Burak Topaloğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:47
Burak Topaloğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Burak Topaloğlu gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Burak Topaloğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Burak Topaloğlu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Burak Topaloğlu Biyografisi

Burak Topaloğlu, 4 Ocak 1988 yılında İstanbul iline bağlı Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Şu an için 33 yaşını geçirmektedir. Güldür Güldür programıyla adından sıkça söz ettirdi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü, Bahçeşehir Atatürk Lisesi ve Yeşilköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okullarından mezun oldu. Avcılar belediyesine bağlı tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı. Şimdiye kadar Sabit Kanca, İsmail Baki TV Programı ve BKM Güldür Güldür programlarında kendisine yer buldu.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47
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Anahtar Kelimeler:
Burak TopaloğluGüldür Güldür
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