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Burak Berkay Akgül kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde İlker karakterini canlandırmakta olan Burak Berkay Akgül’ün kim olduğu gündemde. Diziye yeni katılacak olan Burak Berkay Akgül şimdiden İlker karakterini oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi. Burak Berkay Akgül hakkında daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2022 Perşembe 06:15
Burak Berkay Akgül kimdir?
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Kırmızı Kamyon dizisinde İlker isimli kahraman bir itfaiyeciyi canlandıracak olan Burak Berkay Akgül gündemde. Kırmızı Kamyon dizisinde başta çaylak bir itfaiye eri olarak diziye katılan yirmi yaşındaki genç İlker’in kahramanlık hikayelerine tanık olacağız. Burak Berkay Akgül rolünden çok memnun olduğunu ve İlker karakterini canlandırmak için sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

 

Burak Berkay Akgül kimdir?

24 yaşında olan Burak Berkay Akgül İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Kariyerini mühendislik yerine oyunculuğa adamaya karar veren yakışıklı oyuncu Akgül, oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Birçok reklam filminde yer alan Akgül, Maria ile Mustafa dizisinde de rol almıştır. Oyunculuğunu her geçen gün geliştirmeye devam eden Akgül, Kırmızı Kamyon dizisinde de hayranları ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor.



Son Güncelleme: 10.02.2022 06:15
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonBurak Berkay AkgülIlker
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