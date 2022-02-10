Kırmızı Kamyon dizisinde İlker isimli kahraman bir itfaiyeciyi canlandıracak olan Burak Berkay Akgül gündemde. Kırmızı Kamyon dizisinde başta çaylak bir itfaiye eri olarak diziye katılan yirmi yaşındaki genç İlker’in kahramanlık hikayelerine tanık olacağız. Burak Berkay Akgül rolünden çok memnun olduğunu ve İlker karakterini canlandırmak için sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Burak Berkay Akgül kimdir?

24 yaşında olan Burak Berkay Akgül İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Kariyerini mühendislik yerine oyunculuğa adamaya karar veren yakışıklı oyuncu Akgül, oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Birçok reklam filminde yer alan Akgül, Maria ile Mustafa dizisinde de rol almıştır. Oyunculuğunu her geçen gün geliştirmeye devam eden Akgül, Kırmızı Kamyon dizisinde de hayranları ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor.