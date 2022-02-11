Burak Aksak kimdir?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan, kariyerini oyunculukla veya senaristlikle devam ettirme kararı alarak Plato Film Okulu’nda okumaya başlamıştır. Burada kendini geliştirerek Ramazan Güzeldir vegibi birçok ünlü dizide rol almış olan yakışıklı yönetmen, Burak Aksak Ekol Drama Sanat Okulu’nu kurarak Kamera Önü Oyunculuk eğitimi vermeye başlamıştır.

Genellikle TRT ekranlarında karşılaştığımız yetenekli yönetmen Leyla ile Mecnun, Dede Korkut Hikayeleri, Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, Bana Masal Anlatma gibi birçok ünlü yapıtta yönetmenlik ve senaristlik yaparak kariyerini geliştirmiştir. Ünlü yönetmenin şu anlık yeni bir projesi bulunmamakta.

