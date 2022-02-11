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Burak Aksak kimdir?

Ramazan Güzeldir ve Leyla ile Mecnun dizilerinden tanıdığımız ünlü senarist Burak Aksak birçok projede yer alarak hayranlarını etkilemeyi başarmıştır. Geçtiğimiz senelerde bir yayın evi kurmuş olan Burak Aksak hakkında merak edilenler haberimizde…

11 Şubat 2022 Cuma 14:20
Burak Aksak kimdir?
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Burak Aksak, kariyerini oyunculukla veya senaristlikle devam ettirme kararı alarak Plato Film Okulu’nda okumaya başlamıştır. Burada kendini geliştirerek Ramazan Güzeldir ve Leyla ile Mecnun gibi birçok ünlü dizide rol almış olan yakışıklı yönetmen, Burak Aksak Ekol Drama Sanat Okulu’nu kurarak Kamera Önü Oyunculuk eğitimi vermeye başlamıştır. 

Genellikle TRT ekranlarında karşılaştığımız yetenekli yönetmen Leyla ile Mecnun, Dede Korkut Hikayeleri, Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, Bana Masal Anlatma gibi birçok ünlü yapıtta yönetmenlik ve senaristlik yaparak kariyerini geliştirmiştir. Ünlü yönetmenin şu anlık yeni bir projesi bulunmamakta.



Son Güncelleme: 11.02.2022 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Burak AksakLeyla Ile MecnunTRT
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