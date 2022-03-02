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Bulut Köpük kim? Memleketi neresidir?

Oyuncu Bulut Köpük’ ün sevenleri için hayatınız anlattığımız kısa bir özgeçmiş hazırladık. Bulut Köpük kim? Memleketi neresidir?

02 Mart 2022 Çarşamba 23:28
Bulut Köpük kim? Memleketi neresidir?
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1980 yılında Ankara’ da doğan bulut köpük günümüzde 40 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü 1999 mezunudur. Türvak’ta sinema ve televizyon eğitimini tamamlanmıştır. Oyuncu Tayanç Ayaydın ile kısa bir evlilik yaşamıştır. İlk oyunculuğunu arka sokaklar dizisinde gerçekleştirmiştir. Ardından sağır oda dizisi ve Gomeda filminde başarısın göstermiştir. Bulut Köpük ardından Lodos ve Mahpeyker: Kösem Sultan, Bizim Hikaye, Sende Gitme gibi önemli yapımların kadrosunda yer edinmiştir.



Son Güncelleme: 02.03.2022 23:28
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BulutköpükMemleketOyuncuArkasıradakilerBizimhikayeDeccalAslı
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