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Bulut Aras kimdir? Nerelidir? Bulut Aras kaç yaşındadır?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bulut Aras, adından söz ettirmeye devam ediyor. Birden fazla sinema filminde rol almış olan yakışıklı oyuncu, akıllara ismini kazımayı başarmıştı. Sultan, Tatlı Nigar gibi en çok sevilen filmlerde rol almış olan oyuncu hakkındaki tüm detaylı bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:35
Bulut Aras kimdir? Nerelidir? Bulut Aras kaç yaşındadır?
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Bulut Aras kimdir?

1953 yılında dünyaya gelen Aras, 68 yaşındadır. Aslen Denizli’nin Yukarı Şamlı Köyü’ndendir. Denizli Ticaret Lisesinde öğrenim gördükten sonra, Marmara Üniversitesi Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1977 yılından itibaren birden fazla filmde yer almış olan Bulut Aras, Yeşilçam’ın en çok bilinen isimlerindendir. Sultan,Tatlı Nigar,Minik Serçe,Kiralık Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Evli olan oyuncunun Onur Destan isminde bir çocuğu vardır. Çağdaş Sinema Oyuncuları Deneği üyesidir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:35
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Anahtar Kelimeler:
Bulut ArasOyuncuYeşilçam
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