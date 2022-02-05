Bulut Aras kimdir? Nerelidir? Bulut Aras kaç yaşındadır?

Bulut Aras kimdir?

1953 yılında dünyaya gelen Aras, 68 yaşındadır. Aslen Denizli’nin Yukarı Şamlı Köyü’ndendir. Denizli Ticaret Lisesinde öğrenim gördükten sonra, Marmara Üniversitesi Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1977 yılından itibaren birden fazla filmde yer almış olan Bulut Aras, Yeşilçam’ın en çok bilinen isimlerindendir. Sultan,Tatlı Nigar,Minik Serçe,Kiralık Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Evli olan oyuncunun Onur Destan isminde bir çocuğu vardır. Çağdaş Sinema Oyuncuları Deneği üyesidir.