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Buket Kahraman kim? Nerelidir ?Hangi yapımlarda yer almıştır?

Son dönemlerde ismi sıkça duyulan Buket Kahraman medya sektöründe birbirinden farklı alanlarda karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü kendisi birden fazla medya mesleği ile ilgilenir vaziyette. Bizde bu yazımızda Buket Kahraman'ın kim olduğu, nereli ve hangi yapımlarda yer aldığını detayı detayına yazdık.

25 Ocak 2022 Salı 11:26
Buket Kahraman kim? Nerelidir ?Hangi yapımlarda yer almıştır?
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Son dönemlerde ismi gündeme gelen Buket Kahraman birden fazla meslekle ilgilenmektedir. Kendisi sunucu, gazeteci, yazar ve oyuncudur. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuştur.

 

 

Workshoplara katılım göstermiş ve oyunculukla ilgili yeteneklerini geliştirmiştir. Şimdilerde ise oyunculuğunun dışında Akşam Gazetesi Yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisi sonralardan bir program geliştirmiş; magazin dünyası içinde yaşananları anlattığı ‘Buket’ten Duy Haberi’ adlı bir programın sunucusu olmuştur.

 

Buket Kahraman 2011 senesinde Nuri ile izleyicinin karşısına çıkmış sonrasında; İffet, Çılgın Dershane 3 ve Baş Belası adlı dizi ve filmlerde yer almış. 2017 senesine gelindiğinde Türkiye’de bulunan çoğu dizi severin beğenerek izlediği Payitaht: Abdülhamid dizisinde Irena karakterine hayat vermiştir.

 

Kendisinin nereli olduğu, doğduğu yer gibi bilgiler hâlâ araştırılıyor…


Son Güncelleme: 25.01.2022 11:26
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