Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu

ABC’nin yaptığı açıklamaya göre yeni komedi dizisi Bucktown adlı yapımın oyuncu kadrosuna Nicole Richie ile Shannon Woodward’ın yanına Jane Lynch de başrol olarak katılmış oldu. Altın Küre ödüllü oyuncu Jane Lynch dizide Amy’nin annesi Helen karakterine hayat verecektir.
Bucktown konusu
Lynch’in hayat vereceği Helen karakteri katı, insanları zorlayan biridir ancak güvenilir yanı onun en önemli özelliğidir. En önemli kadın komedi sanatçılarından biri olan Lynch şimdiye kadar pek çok yapımda yer almıştır. Bunlardan birkaçı; Glee, Dropping the Soap, Role Models gibi yapımlardır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:56