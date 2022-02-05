İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu

Glee adlı müzikal dizi ile tanınırlığı artan Jane Lynch tarafından hayranlarına güzel bir haber geldi. ABC’de yayına girecek olan Bucktown dizisine dahil olacağı konuşulan Lynch ile ilgili edindiğimiz bilgilere yazımızın devamında sizler için yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:56
Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu
Takip Et:

ABC’nin yaptığı açıklamaya göre yeni komedi dizisi Bucktown adlı yapımın oyuncu kadrosuna Nicole Richie ile Shannon Woodward’ın yanına Jane Lynch de başrol olarak katılmış oldu. Altın Küre ödüllü oyuncu Jane Lynch dizide Amy’nin annesi Helen karakterine hayat verecektir. 

Bucktown konusu

Ev sahibinin kapıya koyması ve erkek arkadaşının terk edişi üzerine büyüdüğü mahalleye geri dönen Amy, annesinin evine gider. Annesinin ve yeğeninin yaşam mücadelesini gören Amy burada bir süre daha kalmaya karar verir. 

Lynch’in hayat vereceği Helen karakteri katı, insanları zorlayan biridir ancak güvenilir yanı onun en önemli özelliğidir. En önemli kadın komedi sanatçılarından biri olan Lynch şimdiye kadar pek çok yapımda yer almıştır. Bunlardan birkaçı; Glee, Dropping the Soap, Role Models gibi yapımlardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jane LynchBucktown
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Pelin Doğru kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Doğru evli mi? Pelin Doğru kaç yaşında?
Rüyada fındık toplamak ne anlam taşır? Rüyada fındık toplamak neye işaret eder?
Kamuda yeni düzenleme başlıyor !
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?
Paşhan Yılmazel kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Oyuncu Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli, kaç yaşında?
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Perran Kutman kimdir? Nerelidir? Perran Kutman nerede oturuyor?
Orhan Güner kimdir? Orhan Güner kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.