Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu

ABC’nin yaptığı açıklamaya göre yeni komedi dizisi Bucktown adlı yapımın oyuncu kadrosuna Nicole Richie ile Shannon Woodward’ın yanına Jane Lynch de başrol olarak katılmış oldu. Altın Küre ödüllü oyuncu Jane Lynch dizide Amy’nin annesi Helen karakterine hayat verecektir.

Bucktown konusu

Ev sahibinin kapıya koyması ve erkek arkadaşının terk edişi üzerine büyüdüğü mahalleye geri dönen Amy, annesinin evine gider. Annesinin ve yeğeninin yaşam mücadelesini gören Amy burada bir süre daha kalmaya karar verir.

Lynch’in hayat vereceği Helen karakteri katı, insanları zorlayan biridir ancak güvenilir yanı onun en önemli özelliğidir. En önemli kadın komedi sanatçılarından biri olan Lynch şimdiye kadar pek çok yapımda yer almıştır. Bunlardan birkaçı; Glee, Dropping the Soap, Role Models gibi yapımlardır.