Bu Çocuklar Bizim Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi

6 Aralık 2018 yılında yayınlanan ve 2021 yılında Netflix platformuna da gelen Bu Çocuklar Bizim filmi İtalyan yapımı bir filmdir. Yönetmen koltuğunda ise Andrea Porporati oturmuştur. Gerçek bir hikayeyi konu edinen, asıl adı I Nostri Figli olan film 3 çocuğun annelerinin babaları tarafından öldürülmesiyle başlayan zorlu yaşam mücadelesini konu ediniyor. Sinemaseverlere göre Andrea Porporati’ nin dram filmlerine başarılı bir film daha ekledi. Edinilen bilgilere aynı filmin 2007 versiyonuna saygı göstermek amacıyla filmin ismindeki kelimeler yapımcılar tarafından yer değiştirilmiştir. Ancak yer ve zaman konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Ölüm ile Başlayan Yolculuk
Anneleri Elena’ nın ölümüyle yapayalnız kalan 3 kardeş Elena’ nın kuzeni Roberto ve onun eşi Anna tarafından evlat edinilir. Yolculuğun asıl önemli kısmı Roberto ve Anna’ nın verdiği bu karar ile başlamaktadır.
Kadın cinayetleri, yetim kalan çocukların içinde bulunduğu psikoloji gibi konuları drama ile birleştiren Bu Çocuklar Bizim filmi IMBD’ den 6,4 puan almıştır.