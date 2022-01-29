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Bu Çocuklar Bizim Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi

Netflix platformu üzerinden yayınlanan Bu Çocuklar Bizim film izleyenlerin beğenisini kazandı. Filmi izlemeyenler için Bu Çocuklar Bizim Filmi’ nin konusu, yorumu ve incelemesi hakkında tüm detaylar…

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:19
Bu Çocuklar Bizim Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi
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6 Aralık 2018 yılında yayınlanan ve 2021 yılında Netflix platformuna da gelen Bu Çocuklar Bizim filmi İtalyan yapımı bir filmdir. Yönetmen koltuğunda ise Andrea Porporati oturmuştur. Gerçek bir hikayeyi konu edinen, asıl adı I Nostri Figli olan film 3 çocuğun annelerinin babaları tarafından öldürülmesiyle başlayan zorlu yaşam mücadelesini konu ediniyor. Sinemaseverlere göre Andrea Porporati’ nin dram filmlerine başarılı bir film daha ekledi. Edinilen bilgilere aynı filmin 2007 versiyonuna saygı göstermek amacıyla filmin ismindeki kelimeler yapımcılar tarafından yer değiştirilmiştir. Ancak yer ve zaman konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ölüm ile Başlayan Yolculuk

Senigallia’da yaşayan Roberto ve Anna çifti iki çocuklarıyla beraber mutlu bir aile tablosu çizmektedir. Çocuklarıyla yeteri kadar vakit geçiren, iyi denebilecek bir yaşama sahip ve aile kavramının en önemli unsurlarından olan neşe duygusuna sahiptirler. Ancak aynı durum Roberto’ nun kuzeni olan Elena Di Stefano için geçerli değildir. 3, 5 ve 6 yaşında 3 çocuğuyla yaşayan Elena, kocası tarafından uzun süredir şiddet görmekte ve tam anlamıyla ölüm kalım savaşı vermektedir. Defalarca şikayette bulunmasına rağmen tedbirler yeterli olmamış ve bu durum boşanma ardından uzaklaştırmaya kadar gitmiştir. Eski kocası bu durumu kabullenemez ve Elena ile kayınpederinin yaşamına son verir. Kuzenin ölüm haberini alan Roberto eşini de yanına alarak İtalya’ nın Sicilya şehrine doğru yola çıkar.

Anneleri Elena’ nın ölümüyle yapayalnız kalan 3 kardeş Elena’ nın kuzeni Roberto ve onun eşi Anna tarafından evlat edinilir. Yolculuğun asıl önemli kısmı Roberto ve Anna’ nın verdiği bu karar ile başlamaktadır.

Kadın cinayetleri, yetim kalan çocukların içinde bulunduğu psikoloji gibi konuları drama ile birleştiren Bu Çocuklar Bizim filmi IMBD’ den 6,4 puan almıştır.



Son Güncelleme: 29.01.2022 11:19
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Anahtar Kelimeler:
Bu Çocuklar BizimFilmAndrea Porporati
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