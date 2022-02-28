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Bu Bir Soygundur: Dünyanın En büyük Sanat Hırsızlığı isimli belgesel dizinin konusu ve yorumları

Netflix platformundan yüzlerce film ,dizi,belgesel seçeneği bulunmaktadır. 7 Nisan tarihinde yayına giren belgesel dizinin konusu merak uyandırdı. Gerçek hayatta gerçekleşmiş bir sanat hırsızlığını anlatan bu belgesel dizinin konusuna dair yorumları sizler için derledik. İşte belgesel dizi ile ilgili detaylar...

28 Şubat 2022 Pazartesi 22:28
Bu Bir Soygundur: Dünyanın En büyük Sanat Hırsızlığı isimli belgesel dizinin konusu ve yorumları
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Polis üniforması giymiş 2 kişi , saat 00:30 sıralarında Boston ile ABD’de tanınmış olan sanat müzelerinden olan Isabella Stewart Garder’a girerler. Müzenin güvenlik görevlilerine , mahallede kargaşa çıktığını söylerler. Güvenlik görevlilerinden birini ters kelepçeye alırlar. Ve akabinde polis uniformalılar bu bir soygundur diyerek tarihin en büyük soygununu başlatırlar.

1990 yılında kimse tarafından beklenmeyen bir soygun gerçekleşmek üzeredir. Hırsızlığın değeri ise yaklaşık olarak 500 milyon dolar değerindedir. Rembrandt gibi ünlü ressamların portreleri ortadan kayboldu. FBI tarafından yıllarca bu soruşturma çözülemedi

Belgesel dizinin yorumu

7 Nisan tarihiyle netflix’te yayınlanmaya başlayan This is a Robbery : The World’s Biggest Art Heist isimli belgesel dizisi , 1990’lü yıllara götürmektedir. Sanat hırsızlığının gerçekleştiği günlere ışık tutmaya çalışır. Çeşitli kişiler tarafından röportajlar ile ayrı bir bakış açısı yakalanır.

Şüpheli listeleri artarken ,girişimler ise olumsuz sonuçlanmaya başlar. Başka sanat hırsızları ile görüşmeler gerçekleştirilir. Hırsızların pişkinlikleri ekrana yansır. Bu pişkinliğin sebebi daha önce gerçekleştirdikleri hırsızlıkları açıklar durumdadır.

FBI’in 1990’lı yıllarda çok verimsiz olduğuna vurgu da yapılmaktadır. Dönemin özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmış bir belgesel dizidir. İzleyeni sıkmayan gizemli öğeleriyle izlenmeyi keyifli hale getirir.  Kaçırmamanızı tavsiye ederim.

IMDb puanı ise 7,2’dir.



Son Güncelleme: 28.02.2022 22:28
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Anahtar Kelimeler:
This Is A Robbery : The Worlds Biggest Art HeistNetflix
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