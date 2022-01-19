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Bozkır Arslanı Celaleddin toplam kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, haftaya ATV ekranlarında yerini alacak. Dizinin toplam kaç bölüm olacağı ise şimdiden merak konusu. Diziye ait detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

19 Ocak 2022 Çarşamba 06:22
Bozkır Arslanı Celaleddin toplam kaç bölüm olacak? Ne zaman final yapacak?
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ATV’de yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 21 Mart Cuma günü itibariyle saat 20:00’da ilk bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Dizi için heyecanlı olan hayranlar, dizinin toplam kaç bölüm süreceğini merak etmekteler. Bozkır Arslanı Celaleddin kaç bölüm olacak? Ne zaman final verecek?

 

Bozkır Arslanı Celaleddin kaç bölüm olacak?

21 Mayıs Cuma günü saat 20:00’da yayına girecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin toplam kaç bölüm süreceği merak konusu oldu. Henüz kesin bir açıklama gelmemesine rağmen, dizinin beğenilmesiyle beraber ilk sezonunun 24 bölümden oluşacağı söylenmekte. Emre Kıvılcım, Gülenay Kalkan gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizinin toplam 6 ay sürmesi planlanmaktadır. Seyircinin de sevgisiyle beraber dizinin 6 ay boyunca devam edeceği düşünülüyor. Dizinin final tarihi ise henüz kesin değil.


Son Güncelleme: 19.01.2022 06:22
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Bozkır Arslanı CelaleddinATVYeni DiziFinal BölümüBölüm Sayısı
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