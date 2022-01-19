Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin tekrarı hangi gün? Saat kaçta?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi tekrar bölümleri hangi gün yayınlanacak?

İlk bölümü 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak olandizisi, akşam saat 20:00’daekranlarında yer alacak. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler ise dizinin tekrar gününü ve saatini merak etmekte.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin bölümleri her Cuma günü saat 20:00’da ATV ekranlarında olacak. Dizinin tekrar bölümleri ise Cuma akşamı dizinin bitiminin hemen ardından 22:30’da yayınlanacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar, dizi tekrarını 21 Mayıs Cuma günü saat 22:30’da ATV ekranlarında seyredebilecek. Dizinin ilk bölümünün bir sonraki tekrarı ise 22 Mayıs Cumartesi günü saat 22:15’te yayınlanacak. Bir diğer tekrar bölümü ise 23 Mayıs Cumartesi günü saat 00:20’de ATV ekranlarında olacak.

