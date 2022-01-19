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Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin tekrarı hangi gün? Saat kaçta?

Haftaya ATV ekranlarında yayınlanması beklenen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin tekrarının hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin tekrarı hangi gün? Saat kaçta?
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İlk bölümü 21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, akşam saat 20:00’da ATV ekranlarında yer alacak. Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler ise dizinin tekrar gününü ve saatini merak etmekte. 

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi tekrar bölümleri hangi gün yayınlanacak?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin bölümleri her Cuma günü saat 20:00’da ATV ekranlarında olacak. Dizinin tekrar bölümleri ise Cuma akşamı dizinin bitiminin hemen ardından 22:30’da yayınlanacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünü kaçıranlar, dizi tekrarını 21 Mayıs Cuma günü saat 22:30’da ATV ekranlarında seyredebilecek. Dizinin ilk bölümünün bir sonraki tekrarı ise 22 Mayıs Cumartesi günü saat 22:15’te yayınlanacak. Bir diğer tekrar bölümü ise 23 Mayıs Cumartesi günü saat 00:20’de ATV ekranlarında olacak.


Son Güncelleme: 19.01.2022 09:26
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ATVBozkır Arslanı CelaleddinTekrar Bölümleri
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