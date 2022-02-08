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Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?

Birden fazla dizide rol almış olan Bora Cengiz oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyenlikte yapmaktadır. Oldukça fazla hayranı bulunan genç oyuncunun kaç yaşında ve nereli olduğu ise merak ediliyor. Cengiz Kurt hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

08 Şubat 2022 Salı 17:10
Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?
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Bora Cengiz kimdir?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 31 yaşındadır. Oyuncu ve müzisyen olarak bilinmektedir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okumuştur. Annesi fotoğrafçı Özlem İşbir, babası ise kaptan pilot Tayfun Cengiz’dir.  Gidene albümünü 2014 yılında çıkarmıştır. Birden fazla dizide yer alan oyuncu, Bodrum Masalı ve Peri Masalı dizileri ile tanınmıştır. 2017 yılında Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Filminde rol almıştır. Servet dizisinde ise Başar karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 08.02.2022 17:10
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Anahtar Kelimeler:
Bora CengizOyuncuMüzisyen
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