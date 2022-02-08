Bora Cengiz kimdir? Nerelidir? Bora Cengiz kaç yaşındadır?

Bora Cengiz kimdir?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 31 yaşındadır. Oyuncu ve müzisyen olarak bilinmektedir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okumuştur. Annesi fotoğrafçı Özlem İşbir, babası ise kaptan pilot Tayfun Cengiz’dir. Gidene albümünü 2014 yılında çıkarmıştır. Birden fazla dizide yer alan oyuncu, Bodrum Masalı ve Peri Masalı dizileri ile tanınmıştır. 2017 yılında Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Filminde rol almıştır. Servet dizisinde ise Başar karakterine hayat vermiştir.