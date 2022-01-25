Blu TV'de yeni içerik Kusursuz dizisi hakkında bilgiler

Kusursuz dizisi konusu

Dizi içeriğinde kim tarafından işlendiği belli olmayan cinayetin olduğu aksiyonun ve gerilimin fazlasıyla yaşandığı dizi olacağı bekleniyor. Dizinin adından da belli olduğu gibi kusursuzca işlenmiş suçların arkasından işlenen olayları konu alınacağı düşünülüyor.

Kusursuz dizisi başrol oyuncuları kimler?

Tanıtımı ve afişleri ile herkesi meraklandıran Kusursuz dizisinin konusu kadar oyuncuları da yoğun ilgi gördü. Aybüke Pusat ve Furkan Arınç’ın başrollerinde yer aldığı dizisin yardımcı kadın oyuncusu da Büşra Develi olduğu biliniyor.

Birçok yapımda adını başarısıyla duyuran Cem Karcı Kusursuz dizisinde de yönetmen koltuğunda yer aldı. En son yapımı olan Kırmızı Oda dizisi de herkes tarafından beğenilmişti. Başrollerinin işinde yetenekli ve başarılı olması herkes tarafından yoğun ilgiyi arttırdı. Oyuncu kadrosu tam belli olmayan dizi sadece başrollerini açıkladı.

Kusursuz dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Adını en başarılı dijital platformu olan BluTV ile adılan Kusursuz dizisinin yayınlanacağı yer belli oldu. Herkes tarafından içeriklerini ile sevilen intenet platformunda Kusursuz dizisinin de bulunması daha özgür ve cesur sahnelerin var olacağının ışıklarını yaktı. Üye sayısı gün geçtikçe artan BluTV ilgilerü üzerine çekmeye devam ediyor.