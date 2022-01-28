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Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?

Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi kitabından uyarlanarak romantik komedi tarzında bir yapıt ortaya çıkacak. Filmin başrollerinde ise Çiğdem Batur ve Şahin Irmak'ın rol alacağı kesinleşti. Bizimkisi Bir Ah Hikayesi film konusu, oyuncu kadrosu ve yorumlarıyla haberimizde!

28 Ocak 2022 Cuma 21:16
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi oyuncu kadrosunda kimler var?
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Sinema dünyası yeni bir filmle tekrardan canlanmaya hazırlanıyor. Seçil Çömlekçi'ye ait Bizimkisi Bir Ah Hikayesi kitabından uyarlanacak olan film romantik komedi türünde olması planlanıyor. 

Filmin başrollerinde ise usta oyuncular Çiğdem Batur ve Şahin Irmak yer alacak. Film Malatya'da çekilecek. Yönetmen koltuğunda Aytaç Kapucu yer alırken, filmin yapımını Aytaç Medya üstlenecek. 

Çiğdem Batur 1982 Düzce doğumludur. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu'da Leyla Türkmen rolünde oynamıştır. Oyunculuğunun yanı sıra sesi de güzel olan ve sunuculuk yapan Batur Bizim Hikaye, Deli Gönül gibi yapımlarda oynamıştır. Radyo sunuculuğu da yapıyor. Bekardır.

Şahin Irmak 1981 İzmir doğumludur. BKM Mutfak ile tanınan Irmak, bir zamanlar uyuşturucu suçu ile gündeme gelmiştir. Türkiye'nin sevilen komedyenleri arasında yer alır. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da iyi performansıyla tanınarak birçok projede yer almıştır. 2018 yılında Asena Tuğal ile hayatını birleştirdi. 

 



Son Güncelleme: 28.01.2022 21:16
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Bizimkisi Bir Ah HikayesiFilmSeçil çömlekçiçiğdem Batur
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