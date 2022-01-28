Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları

Bizimkisi Bir Ah Hikayesi isimli film yakın zamanda vizyona girecek.Filmin çekimleri Malatya’da başladı. Filmin yönetmenliğini Ahmet Kapucu yapmaktadır.Film,Romantik Komedi olması beklenmektedir. Filmin başrollerinde Çiğdem Batur ve Şahin Irmak yer alacak.
Çiğdem Batur
Çiğdem Batur,13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce’de doğdu. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2000 senesinden beri aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Rol aldığı yapımlar şu şekildedir;
Bordo Bereliler 2
Deli Gönül
Bizim Hikaye
Kurtlar Vadisi Pusu
Papatyam
Vazgeç Gönlüm
Gümüş
Şahin Irmak
Şahin Irmak 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programda üne kavuştu. Rol aldığı yapımlar ise şu şekildedir;
Kutsal Damacana
Neşeli Hayat
Yok Artık
Git Başımdan
Düğün Salonu
Kurtlar Vadisi
Aliye
Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Beyaz Show
Makina Kafa
Evlendirme Dairesi
Jet Sosyete
Benimle Oynama
Eser Yenenler Show