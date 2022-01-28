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Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları

Yakın zamanda vizyona girmesi beklenen film olan Bizimkisi Bir Ah Hikayesi'nin çekimleri başladı. Filmin başrolünde yer alacak isimler belli oldu. Bizimkisi Bir Ah Hikayesi'nde yer alacak isimler ve filmin konusu merak konusu oldu. Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin oyuncuları ve konusunu sizler için derledik. İşte beklenen film hakkında merak edilen detaylar...

28 Ocak 2022 Cuma 15:29
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
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Bizimkisi Bir Ah Hikayesi isimli film yakın zamanda vizyona girecek.Filmin çekimleri Malatya’da başladı. Filmin yönetmenliğini Ahmet Kapucu yapmaktadır.Film,Romantik Komedi olması beklenmektedir. Filmin başrollerinde Çiğdem Batur ve Şahin Irmak yer alacak.

Çiğdem Batur

Çiğdem Batur,13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce’de doğdu. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2000 senesinden beri aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir. Rol aldığı yapımlar şu şekildedir;

Bordo Bereliler 2

 Deli Gönül

 Bizim Hikaye

Kurtlar Vadisi Pusu

Papatyam

Vazgeç Gönlüm

Gümüş

Şahin Irmak

Şahin Irmak 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programda üne kavuştu. Rol aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

Kutsal Damacana

Neşeli Hayat

Çok Film Hareketler Bunlar

Yok Artık

Git Başımdan

Düğün Salonu

Kurtlar Vadisi

Aliye

Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi

Çok Güzel Hareketler Bunlar

Beyaz Show

Makina Kafa

Evlendirme Dairesi

Jet Sosyete

 Benimle Oynama

Eser Yenenler Show



Son Güncelleme: 28.01.2022 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Bizimkisi Bir Ah Hikayesiçiğdem BaturŞahin Irmak
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